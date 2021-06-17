Косметолог Шарова назвала эффективный способ борьбы с отеками по утрам

Москва, 17 июня. Чаще всего отечность лица связана с особенностями строения кожи, но в некоторых случаях она может свидетельствовать о серьезных болезнях.

Врачи при жалобах на утренние отеки проверяют первым делом сердечно-сосудистую систему и почки, рассказала кандидат медицинских наук, косметолог Алиса Шарова в беседе с радио Sputnik. Однако причиной такого явления может послужить работа жировой клетчатки кожи, которая склонна накапливать жидкость, особенно, когда человек долгое время находится в горизонтальном положении. Главный способ борьбы с отеками — придерживаться здорового образа жизни и не нарушать режим сна.

«Алкоголь, соленая, острая, пряная пища на ночь будут способствовать удержанию жидкости и усилению отечности», — добавила специалист.

Недавно россиянам напомнили также три главных противопоказания для загара. Одним из них является аутоиммунное заболевание розацеа.