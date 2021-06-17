Воробьев объяснил важность обязательной вакцинации для некоторых россиян

Москва, 17 июня. В Московской области подписали постановление об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг. Губернатор региона Андрей Воробьев объяснил, почему это важно.

Такие меры призваны сдержать рост заболеваемости в регионе. Число заражений приблизилось к пиковым значениям второй волны, пояснил губернатор в беседе с 360tv.ru.

«На больничной койке мнение скептиков меняется — и про маски, и про прививки», — отметил он.

Сейчас сталкиваются с коронавирусом те люди, которые ранее находили причину не прививаться. Большую часть этой категории представляет молодежь, а также активные и энергичные люди с хорошим здоровьем в возрасте от 20 до 50 лет. Россиянам нужно понять, что новые эпидемиологические ограничения не будут вводиться, если у населения будет сформирован коллективный иммунитет, который можно достичь лишь путем вакцинации, заключил Воробьев.

Такие же меры рассматривают в Петербурге. Несмотря на то, что вакцинация является добровольной процедурой, следует обезопасить тех людей, которые по роду профессии должны каждый день контактировать с людьми на очной основе, объяснили источники в администрации.