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Россия поднялась в рейтинге лучших экономик мира 2021 года

Экономика
Россия поднялась в рейтинге лучших экономик мира 2021 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 17 июня. Россия поднялась на пять строчек в рейтинге ведущих экономик мира 2021 года по версии международной бизнес-школы IMD в партнерстве с московской школой управления «Сколково».

Теперь Россия занимает 45-е место из 64, оказавшись между Чили и Грецией, передают «Известия». Первую строчку рейтинга заняла Швейцария.

Среди экономик постсоветского пространства лучший результат показал Казахстан, который переместился с 42-й на 35-ю позицию. Слабыми сторонами российской экономики сейчас остаются эффективность, деловая среда и качество институтов управления, при этом показали себя с лучшей стороны финансовый сектор, развитие инфраструктуры здравоохранения и рост технологического экспорта.

Недавно эксперты в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот» и ФАН обсудили, как остановить рост цен на продукты в России. Одним из способов специалисты назвали государственную поддержку фермерам.

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