На дворе почти середина лета. Туристический сезон в самом разгаре, некоторые наши соотечественники уже успели съездить в отпуск, кто-то еще только собирается в путь-дорогу, а кто-то пока даже не определился с направлением.

Бывалые путешественники советуют заниматься покупкой туров или бронированием жилья на курорте заранее, поскольку летом спрос буквально на все варианты размещения невероятно высок, а в этом году — особенно. Интерес россиян к поездкам по стране существенно возрос из-за того, что многие популярные заграничные направления либо закрыты вовсе, либо не предоставляют услуги в полном объеме. Немалую роль в популяризации наших курортов сыграло и введение правительством кэшбека за отдых в России — программы, позволяющей на определенных условиях вернуть до 20% от стоимости тура.

Наша страна уникальна своими возможностями для интересного и разнообразного досуга. Отдых на море, покорение горных вершин, осмотр достопримечательностей древних городов, различные экстремальные развлечения — каждый найдет себе занятие по душе. Вариантов размещения тоже хоть отбавляй — от недорогих кемпингов до роскошных отелей, работающих по системе «Все включено».

Если вы еще не определились, куда поехать в июле 2021-го, то эта статья ФАН — для вас. Расскажем, где самое теплое море, самые шумные и веселые вечеринки и самая восхитительная природа.

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Что учитывать при выборе места для отдыха

К счастью, все мы очень разные и каждый человек имеет свое представление об идеальном отдыхе. Одним подавай фешенебельный курорт, где единственной заботой будет дойти от подогреваемого бассейна с морской водой до ресторана с богатым выбором изысканных блюд, для других нет ничего милее песен у костра на берегу живописной реки. А бывает и так, что в один год душа просит размеренного лежания на пляже под зонтиком, а в другой — экстремального восхождения на вершину или многочасовых экскурсий по святым местам.

В отпуск большинство из нас ездит не слишком часто, поэтому ошибиться с выбором — непозволительная роскошь. Итак, на какие критерии нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы отдых доставил только положительные эмоции и запомнился надолго исключительно с хорошей стороны:

• Климат. Очень важный параметр, который нельзя игнорировать, особенно если в поездку отправляются пожилые люди или семьи с маленькими детьми. Если кто-то из компании плохо переносит жару, курорты Краснодарского края и Крым в июле — не самое лучшее решение, поскольку в середине лета там очень жарко, а солнце особенно агрессивно. Если же мысли о море не покидают, имеет смысл подумать о побережье Балтийского моря. Климат там намного мягче, а воздух не менее целебный.

• Удаленность от транспортных узлов. Данный фактор особенно важен, если вы едете не на своей машине, но при этом не планируете постоянно сидеть на территории отеля или в пешей доступности от него. Заранее разузнайте, насколько далеко от вашего будущего места проживания находятся остановки общественного транспорта, сколько стоит такси и есть ли возможность воспользоваться услугами каршеринга.

• Развлечения. Актуально, если вы любите ночные клубы и прогулки по оживленному променаду, а также если с вами едут дети, которых нужно чем-то занимать в свободное от купания время.

• Инфраструктура. Совсем не лишним будет узнать, есть ли в населенном пункте или поблизости от него поликлиники и больницы, поскольку необходимость оказания медицинской помощи на отдыхе, увы, не редкость, особенно когда речь идет о детях. Хорошо бы, чтобы в пешей доступности были аптеки, продовольственные и хозяйственные магазины.

• Варианты размещения. Здесь все зависит от ваших предпочтений и требований к уровню комфорта. Практически во всех городах можно найти жилье на любой вкус: мини-гостиницы, отели, пансионаты, частные апартаменты. Любители походной романтики могут расположиться в кемпинге, просто поставить привезенную палатку на природе или даже забронировать модный нынче глэмпинг — гламурную разновидность кемпинга со всеми удобствами, присущими номерам в дорогих гостиницах, но при этом в максимальном контакте с природой.

• Популярность курорта: нетронутая природа или многолюдная набережная — выбирать вам. С сегодняшним ажиотажным спросом первый вариант найти сложнее, но все же дикие пляжи с минимальным количеством людей все еще существуют.

• Едете с детьми или без, большой компанией или вдвоем. От состава участников «экспедиции» зависит очень многое: от выбора транспорта до варианта размещения. С детьми будет удобнее в отеле с разнообразным питанием и аквапарком, а для веселой молодежной тусовки отлично подойдет коттедж на берегу. Пожилым родителям будет комфортнее в нежарком климате и среди европейской архитектуры Светлогорска, а молодая пара прекрасно проведет время в Сочи с его джипингом в горах, модной Розой Хутор и многочисленными кафе на набережных.

• Личные предпочтения: пляжный отдых, экскурсии, познавательный туризм, экстрим — для всего перечисленного в разных уголках России есть возможности, а нередко и в рамках одного региона или даже города.

• Как добраться: самолет, поезд, личный автомобиль. У каждого вида транспорта есть как достоинства, так и недостатки, и тут тоже надо ориентироваться на количество и возраст путешественников, доступность места назначения от вокзалов и аэропортов, качество дорожного покрытия и бюджет.

• Материальная составляющая. Возможности у всех разные, и не стоит отказываться от долгожданного отдыха только из-за того, что на данный момент не получается позволить себе полный all inclusive. Уютная мини-гостиница в живописном месте тоже доставит своим постояльцам море удовольствия, но за более демократичную цену, а новые впечатления и восстановленное здоровье — и вовсе бесценны.

Итак, с общими моментами разобрались, поговорим более подробно о конкретных направлениях для отдыха в России летом 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

Я на солнышке лежу. Куда поехать на море в июле

Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Это выражение слышали и знают, наверное, все жители нашей страны. Не знаем насчет рая, утверждать не будем, но можем с уверенностью сказать, что курорты Краснодарского края и Крыма предоставляют массу возможностей для прекрасного отдыха на любой вкус, кошелек и возраст.

Азовское море

Сравнительно небольшое, значительно мельче Черного, оно отлично прогревается уже в июне, а в июле и вовсе становится как «парное молоко». В этих степных краях вы не найдете захватывающих дух пейзажей, прозрачных ледяных горных рек и бурлящих водопадов, ниспадающих с величественных гор, но сочетание теплой воды, песчаных пляжей и мелководья делают эти места идеальным выбором для туристов с маленькими детьми.

Несмотря на частые и довольно сильные ветра, здесь не бывает высоких волн и штормов. Эта особенность сделала Азов излюбленным местом отдыха у российских кайт- и виндсерферов. Тут, несомненно, понравится как профессионалам, так и новичкам, поскольку на побережье открыто сразу несколько специализированных школ, где опытные тренеры обучат азам или помогут довести до совершенства уже имеющиеся навыки.

Кроме того, местные рассказывают, что на Азовском море бесподобная рыбалка, поэтому не забудьте прихватить снасти.

Некоторых путешественников отпугивает так называемое «цветущее море». Бояться не нужно — вода вовсе не грязная. Напротив, появляющиеся в ней водоросли даже полезны, а по ночам они обладают потрясающим флюоресцирующим эффектом, наполняя берег волшебным свечением.

И, конечно, нельзя не упомянуть об одной из главных достопримечательностей этих краев — минеральных грязях, обладающих уникальными целебными свойствами, ради которых сюда ежегодно приезжают тысячи туристов. С их помощью лечат кожные заболевания, избавляют от проблем с нервной системой и опорно-двигательным аппаратом. Обязательно посетите озера Голубицкое (расположено рядом с одноименном поселком) и Ханское, что чуть менее чем в 50 км от Ейска, а также грязевые вулканы Темрюкского района: Тиздар, Миска и на мысе Пекла. Даже если у вас нет проблем со здоровьем, грязевые ванны и обертывания самым положительным образом скажутся на самочувствии и настроении.

Помимо прочего, на Азовском море не так многолюдно, а цены на проживание, питание и развлечения на порядок ниже, чем на Черноморском побережье. Если вы ищете, где недорого отдохнуть в России в июле, то вам сюда.

Самые популярные курорты:

• Ейск. Город расположился в 180 км от Ростова-на-Дону. Добираться до сюда ближе, чем до черноморских курортов, поэтому многие путешественники из Москвы едут до места назначения на личном автотранспорте. Своего аэропорта в городе нет, а прямые поезда в летний период ходят из столицы и из Санкт-Петербурга. Вариантов размещения много на любой вкус и бюджет: много гостиниц и отелей, можно арендовать квартиру или вовсе разбить палаточный лагерь где-нибудь на безлюдном диком пляже. С едой и развлечениями проблем также не возникнет. В городе есть свой океанариум, дельфинарий и аквапарк.

• Станица Голубицкая. Небольшой курортный поселок, близ которого расположено одноименное озеро, славящееся своими целебными грязями. Находится в 150 км от Краснодара, куда прибывают поезда и самолеты из всех уголков страны. Из краевого центра до станицы можно доехать на такси или рейсовом автобусе.

Пляжи Голубицкой преимущественно песчаные с вкраплениями мелкого ракушечника, поэтому желательно приобрести специальную пляжную обувь, чтобы случайно не поранить ноги об острые фрагменты.

• Станица Должанская. Расположена на заповедной косе под названием Долгая, которой на официальном уровне присвоен статус памятника природы. Здесь нет ни производств, ни предприятий, поэтому место считается одним из самых благоприятных с экологической точки зрения.

pixabay.com / Роман Распутин

Черное море

Перенесемся на черноморское побережье, курорты которого неизменно привлекают огромное количество туристов. В этом нет ничего удивительного, ведь мало где еще можно найти столь удивительное сочетание самых разнообразных климатических зон: здесь и приветливое ласковое море, и величественные горы, и многочисленные водопады, переходящие в бурлящие горные реки.

Остановимся более подробно на популярных курортах Черного моря, которые чаще всего выбирают для своего отпуска путешественники.

• Сочи. Всесоюзная здравница, отдохнуть в которой мечтали все советские граждане, и по сей день на пике популярности. Еще бы! Город невероятно преобразился к Олимпиаде 2014 года: построились новые дороги и транспортные развязки, спортивные и рекреационные объекты, открылось множество новых комфортабельных гостиниц с оборудованными пляжами.

Чего только стоит горноклиматический курорт мирового уровня Роза Хутор, расположенный в живописной горной местности и не уступающий ни архитектурой, ни инфраструктурой лучшим европейским комплексам отдыха.

Отдельное удовольствие и взрослым, и детям доставит посещение Олимпийского парка и новых районов города с благоустроенными набережными, прекрасными пляжами и многочисленными кафе, в которых всех желающих накормят традиционными местными блюдами и свежайшими морепродуктами. Хорош и старый город с его Дендрарием, Морским вокзалом и Парком Ривьера.

• Анапа. Курорт, традиционно считающийся детским из-за широких песчаных пляжей, пологого входа в воду и быстро прогревающегося моря. Действительно, с малышами здесь раздолье. Те, кто помладше смогут целый день провести, плескаясь в теплой водичке и строя куличики из песка, а ребята постарше наверняка оценят многочисленные пляжные развлечения: водяные горки, батуты, ватрушки и прочие радости курортные жизни. Чтобы пообедать, проголодавшимся отпускникам не придется идти далеко — вдоль пляжей полно кафе с вкусной домашней едой. А вечером, когда станет немного прохладнее, отправляйтесь всей семьей на променад по центральной набережной.

Если вдруг надоест валяться на пляже, посетите местный музей-заповедник, где и по сей день ведутся археологические раскопки на месте древнего поселения Горгиппия или отправляйтесь в путешествие по окрестностям: в Долину лотосов, на Кипарисовое озеро, на конную прогулку или прокатитесь на яхте.

• Геленджик. Этот курортный город находится в 250 км от Сочи и в 25 км — от Новороссийска. По климату напоминает Южный берег Крыма, а живописная бухта с ухоженными пляжами и ласковым морем делают его одним из пяти наиболее популярных черноморских курортов России. Между прочим, здешняя набережная считается одной из самых протяженных в Европе! Гостей ждут в местном сафари-парке, аквапарке, на многочисленных аттракционах и в кафе.

Для любителей дикой природы организуются туры на джипах в непроходимые леса и в горы. Интересующимся мистикой и легендами будет интересно отправиться к знаменитым на весь мир дольменам — сооружениям из камней, которые появились здесь в бронзовом веке!

Не менее интересны и окрестности Геленджика: Архипо-Осиповка, Дивноморское и Кабардинка, где также имеется множество развлечений и возможностей для экскурсий, но народу меньше, а проживание и еда стоят дешевле.

• Крым. Наши соотечественники всегда любили этот прекрасный край за его великолепные пляжи, чистейшее море с резвящимися дельфинами, уникальный воздух, наполненный морским бризом и целебными фитонцидами, которым, кажется, невозможно надышаться, за Ласточкино гнездо, по красоте архитектуры которому нет равных во всем мире, за веселую красавицу Ялту и детскую здравницу Евпаторию. Здесь прекрасно себя чувствует и стар, и млад, а развлечение по душе найдет как смелый экстремал, так и романтичный созерцатель.

После того, как полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014 году, инфраструктура курортных городов и поселков начала активно развиваться, и поток желающих отдохнуть на крымских курортах стала расти из года в год. Увеличению числа туристов способствует и совершенствование транспортной системы: Крымский мост, проложенный через Керченский пролив, значительно упростил процесс логистики. Добраться до любимых курортов теперь можно не только по воздуху, но и поездом или на личном автомобиле. Поездка в Крым на машине — это отдельное удовольствие, поскольку таким образом можно ни от кого не завися исколесить весь полуостров.

pixabay.com / Denis Poltoradnev

Балтийское море

Если жара вам не по душе, а подышать морским воздухом хочется, отправляйтесь к прекрасному, но суровому Балтийскому морю. Уверяем, оно вас не разочарует и уж точно не оставит равнодушным, просто, планируя путешествие, нужно сразу настраивать себя на возможные капризы погоды, как и на то, что, возможно, это будет не совсем пляжный отдых в традиционном его понимании. Впрочем, июль считается идеальным месяцем для поездки в эти края. Воздух в это время, как правило прогревается до 23—25 градусов, а дожди бывают не так уж и часто. Вдвойне приятно, что отдых у моря здесь можно совместить с экскурсионным, поскольку основные прибалтийские курорты представляют большой интерес с точки зрения культуры и архитектуры, оставшейся «в наследство» с тех времен, когда они входили в состав Германии. Зеленоградск, Светлогорск и сам Калининград — это такие «частички» Европы с русским характером и колоритом. Словом, совершенно удивительное место, где обязательно нужно побывать хотя бы раз в жизни.

Добираться до Калининграда удобнее всего на самолете. На поезде или машине тоже можно, но значительно сложнее, потому что потребуется оформлять загранпаспорт и особую транзитную визу, а также проходить пограничный контроль.

Самые знаменитые курорты Балтийского моря:

• Зеленоградск. Чудесный городок с европейскими, будто «пряничными» домиками. Отличается небольшими размерами, но в последнее время стал разрастаться за счет строительства новых кварталов за пределами старого города. Кстати, жилье там снимать значительно дешевле, чем в центре, а добраться до основных достопримечательностей не составит труда.

Главные прогулочные зоны Зеленоградска — Променад и Курортный проспект. На них расположено множество ресторанчиков, где можно отведать аутентичные блюда польской и литовской кухни, сувенирных лавок и ювелирных магазинчиков, в которых можно приобрести изделия из главного достояния региона — янтаря.

Здесь вы не найдете шумных ночных клубов и заведений с уличными певцами как в Сочи или Ялте, это отдых более тихий и размеренный, но совершенно прекрасный.

Еще одно достоинство Зеленоградска — широкие пляжи с белым мягким песком и близость к национальному парку Куршская коса, который непременно нужно посетить всем, кто приезжает к Балтийскому морю.

• Светлогорск. Милый городок в 30 километрах от Калининграда. Тихий и уютный. Рекомендован к посещению всем, кто решил остановиться в Зеленоградске, благо добраться от одного курорта до другого на электричке не составит труда. Расстояние между ними — менее 30 км.

Гулять по тихим улочкам Светлогорска — это особое удовольствие, его архитектура — выше всяческих похвал, поскольку здесь сохранились немецкие скульптуры и постройки XIX—XX веков. Тут также как и в Зеленоградске есть своя набережная, прогулочные зоны и парки. Единственным неудобством можно назвать узкую береговую полосу, впрочем это не будет считаться недостатком для тех, кто приехал к Балтийскому морю не для того, чтобы нежиться на пляже.

Пресс-служба национального парка Куршская коса / Валерий Притченко

Любителям отдыха на природе посвящается

Если по тем или иным причинам в этом году ехать к морю не хочется, это вовсе не значит, что придется просидеть весь отпуск в городе (хотя, безусловно, и такой вид досуга имеет место быть). Лето — это не только пляж, но еще и пешие походы, рыбалка, купание в речке, ягоды, грибы, песни у костра и бесчисленные фото невероятных закатов. Все эти радости жизни можно найти, не уезжая за тысячи километров, а в паре часов езды от города, например в Подмосковье.

Есть дача — прекрасно! Вопрос с отдыхом решается сам собой и без лишних затрат. Нет? Не беда! В Средней полосе есть множество баз отдыха, в том числе совсем недорогих, в которых можно с комфортом разместиться с семьей. Еще один вариант — купить собственную палатку и махнуть куда глаза глядят на машине без привязки к определенному месту. Такое путешествие дикарем наверняка принесет массу положительных впечатлений.

Если все же непреодолимо тянет сменить обстановку, предлагаем следующие варианты:

• Алтай. Природа здешних мест покоряет путешественников раз и навсегда, недаром они получили название «русской Швейцарии». Заснеженные шапки могучих гор, заливные альпийские луга, кристально чистые реки и водопады, буйная растительность — все это будет ждать вас на Алтае в разгар лета. А еще этот край знаменит своими уникальными озерами. Есть здесь даже собственное «море» — озеро Яровое, которое отличается повышенной соленостью. Удивительный факт: по этому параметру оно приближается к Мертвому морю!

Приезжайте и не пожалеете. Такой отдых запомнится надолго, и станет настоящим бальзамом для уставшей души и для тела. Добраться на Алтай можно самолетом до Барнаула или Горно-Алтайска, либо поездом до Барнаула.

• Байкал. Этот красавец в представлении не нуждается. Самое чистое и глубокое озеро мира поражает своими масштабами в любое время года. Ближайший к Иркутску населенный пункт называется Листвянка. Вода здесь всегда холодная, и искупаться решаться только самые отчаянные, зато можно испытать на себе уникальное приключение-аттракцион — виртуальный спуск на батискафе на дно озера, а также побывать в местном нерпинарии и посмотреть на выступление этих замечательных животных.

Сердце Байкала и центр притяжения для всех путешественников — остров Ольхон. Уникальный заповедник и древнее пристанище могущественных шаманов. Останавливайтесь на турбазах, рыбачьте, купайтесь, отправляйтесь в конные походы, отведайте знаменитого на весь мир байкальского омуля и полюбуйтесь на местную живность. Столь насыщенной программой похвастается не каждый отпускник.

• Камчатка. Не спорим, это удовольствие не из дешевых, которое по стоимости сопоставимо с отдыхом на каких-нибудь экзотических островах с пальмами. По стоимости — да, но никак не по остроте впечатлений. Мало какое место в мире может сравниться с Камчаткой по красоте ее дикой первозданной природы. Термальные источники, вулканы, бьющие из-под земли гейзеры, уникальный растительный и животный мир — кто это видел хоть раз, не забудет уже никогда. Свежайшая икра, рыба, крабы и уникальные блюда малых народов Камчатки точно никого не оставят равнодушным.

pixabay.com / Александр Максин

Познавательный туризм

Строго говоря, лето, тем более самая его середина, не самое лучшее время для осмотра достопримечательностей — все-таки в июле жарко почти повсеместно, но если душа непреодолимо тянется к общению с прекрасным, то почему бы и нет? Благо недостатка в музеях и памятниках архитектуры в России точно нет. Единственный момент — не забывайте об антиковидных ограничениях и постарайтесь заранее выяснить, какие из них действуют в том регионе, где вы собрались отдыхать.

• Москва. Столица нашей родины прекрасна в любое время года. Летом гостей ждут зеленые бульвары и скверы, многочисленные парки с массой возможностей для детского досуга, занятий спортом и просто прогулок, открытые веранды кафе и ресторанов. Идеальный выбор для прогулок в летний зной: Зарядье, Нескучный и Ботанический сад, Парк Горького, Парк Северного речного вокзала, набережные и другие зеленые зоны столицы.

• Санкт-Петербург. Посещение Эрмитажа и других музеев лучше отложить до следующего визита и плохой погоды, а в летнее время сполна насладиться прогулками по Неве и каналам и обязательно съездить на Финский залив и в роскошный Петергоф — город фонтанов и дворцов, от великолепия которых сердце готово выпрыгнуть из груди.

• Золотое кольцо. Включает в себя восемь городов: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир, каждый из которых прекрасен сам по себе. Все они утопают в зелени и стоят близ водоемов, так что бродить по ним в жару — одно удовольствие.