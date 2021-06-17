Одна из самых молодых на российском рынке труда профессий будет привлекательной для людей, готовых посвятить все свое время помощи детям. Она предполагает работу с малышами и подростками, постоянное общение, стремление сделать жизнь детей и молодежи лучше.

Какие средства для этого используют социальные педагоги? В чем особенности профессии? Где получить образование по специальности, и сколько зарабатывает социальный педагог в России? Ответы на эти вопросы читайте в обзоре ФАН.

Особенности профессии социальный педагог

В отечественном классификаторе профессий специальность появилась чуть менее 20 лет назад, хотя в мировой и педагогической практике, конечно, новой она не стала. Социальная педагогика активно развивалась с середины прошлого века как одно из направлений образовательной науки.

Ее целевая группа — дети, подростки и молодежь, но не все, а лишь «особенные». Она уделяет вниманием тем, кто:

• попал в трудную жизненную ситуацию;

• растет в неблагополучной среде;

• демонстрирует признаки агрессии и отсутствие желания к адаптации в обществе;

• страдает заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и другими, которые препятствуют нормальной социализации, общению, получению образования и профессии.

Многих детей, с которыми работают такие специалисты, называют трудными. Их задача — помочь детям преодолеть не только негативные внешние обстоятельства, но и личностные кризисы.

Помогая таким ребятам, социальные педагоги выполняют важную функцию: снижают распространение детской преступности и улучшают обстановку в обществе, то есть делают мир лучше. И если выпускник школы видит в этом свое предназначение, он готов стать представителем этой значимой профессии.

Федеральное агентство новостей /

Работа социального педагога с детьми

В повседневной деятельности социальные педагоги контактируют с детьми, подростками и их родителями или опекунами. Часто их работа видится как непрерывные беседы или консультации с подопечными, но это мнение обманчиво. В отличие от психологов, которые помогают людям преодолеть психологические трудности и адаптироваться к окружающему миру, социальные педагоги призваны интегрировать конкретную личность в окружающую среду. А для этого они должны:

• выявить ребенка, нуждающегося в помощи;

• исследовать и проанализировать ситуацию — изучить семью, особенности окружения, текущее состояние личности;

• найти возможность решить проблемы ребенка, защитить его интересы;

• обеспечить доступ к льготам, пособиям и другим видам государственной помощи, на которые могут претендовать ребенок и его семья.

Деятельность социального педагога тесно связана с работой государственных служб: центров по делам несовершеннолетних, полиции, департаментов соцзащиты, центров соцподдержки и реабилитации. При необходимости специалист может обращаться к ним, привлекая к решению проблем «трудного» или оказавшегося в сложной жизненной ситуации ребенка.

Профессия интегрирована в сферу образования в России. И хоть социальные педагоги считаются в образовательной среде специалистами второго порядка, они трудятся в каждой школе, каждом детском саду, в колледжах и лицеях. В обязательном порядке такая «штатная единица» вводится в коллективах:

• детских домов;

• школ-интернатов;

• центров реабилитации;

• приютов;

• специальных школ для детей с физическими ограничениями.

Работа в каждом заведении и с каждым подопечным будет особенной. Специалист проводит групповую работу: организует познавательные и развивающие занятия, спортивные соревнования, творческие занятия. Индивидуально проводит беседы и консультации, помогает родителям или руководству центров реабилитации в оформлении пособий и льгот. Уделяет внимание развитию положительных личностных навыков подопечных, их талантов, помогает определиться с будущей профессией, расставить верные жизненные приоритеты.

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Где получить образование социального педагога

Для работы по специальности необходимо профильное педагогическое образование. Оно может быть высшим или средним специальным. Для получения высшего образования нужно закончить любой педагогический вуз, не только по педагогической специальности, но и по профессиям:

• организация работы с молодежью;

• социальная работа;

• психология.

Так как обязанности психолога и социального педагога часто связаны и пересекаются, наличие знаний в области психологии очень пригодится в работе. Также потребуются знания в области юриспруденции, но «необходимый минимум» специалисты осваивают уже самостоятельно или используют ту базу, которую получили в университете.

Получить среднее специальное образование можно в педагогическом колледже. Принимают на обучение выпускников 9 и 11 классов. После 9 класса придется учиться 4,5 года, после 11 класса — чуть больше 3 лет. Обучение на социального педагога психолога проводят колледжи в большинстве регионов. Чтобы освоить эту специальность, как правило, не нужно уезжать далеко от дома, а количество бюджетных мест значительно выше, чем для других специальностей из-за общественной значимости профессии.

Для людей с высшим образованием возможностью войти в профессию станут курсы социального педагога. Их проводят центры повышения квалификации и профессиональной подготовки. Теоретически, закончить курсы и получить соответствующую квалификацию можно при наличии любой «корочки», будь то гуманитарное или экономическое высшее образование. Но на практике, чтобы в дальнейшем устроиться на работу в бюджетное учреждение (детский сад, школу, колледж), образование должно быть педагогическим. Поэтому нередко окончания одних лишь курсов недостаточно.

pixabay.com / Engin Akyurt

Зарплата социального педагога

А вот уровень заработной платы вполне может стать причиной разочарований и быстрого профессионального выгорания, которое нередко фиксируют в этой профессии. Работа в бюджетных заведениях практически никогда не позволяет рассчитывать на высокие заработки.

Доход социального педагога психолога зависит от нескольких факторов:

• оклада;

• надбавок;

• стимулирующих;

• персонального коэффициента;

• оплаты за сложность и др.

В разных регионах и в разных учреждениях размеры дополнительных выплат отличаются. Если работать лишь на окладе и стимулирующих, размер зарплаты будет небольшим — в пределах 15 тыс. рублей. Если в учреждении предусмотрены дополнительные выплаты, зарплата может увеличиться.

Самые высокие заработные платы у профессионалов, трудящихся в учебных и коррекционных заведениях Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа. В столице средняя зарплата составляет 35-40 тыс. рублей, в Югре — до 38 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге работодатели готовы платить сотруднику 25-30 тыс. рублей, в Севастополе — не более 14 тыс. рублей. Во Владимирской, Липецкой, Новгородской, Рязанской областях предлагают зарплаты от 12 до 19 тыс. рублей.

Увеличить заработок специалист может, совмещая основную работу с дополнительной, например, на 0,25 или 0,5 ставки в другом учреждении. Также он может оказывать индивидуальные, консультационные услуги за плату, хотя контингент «клиентов» часто исключает возможность такого заработка. Другой современный вариант дополнительного дохода — блогерство: реальные истории о работе с трудными детьми и помощи им часто находят живой отклик аудитории.