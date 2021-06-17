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Дочь миллионера была за рулем элитной Bentley в момент ДТП с трамваем в Москве

Происшествия
Дочь миллионера была за рулем элитной Bentley в момент ДТП с трамваем в Москве
Невские Новости

Москва, 17 июня. Минувшим вечером в центре столицы дорогостоящий Bentley «вылетел» на трамвайные пути прямо под приближающийся трамвай.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, за рулем Bentley находилась Лимор Хихинашвили, дочь миллионера Теймураза Хихинашвили Лимор, который является президентом компании «Патеро Девелопмент», а также первым вице-президентом Евро-Азиатского еврейского конгресса.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как девушка движется вдоль трамвайных путей на Лесной улице, а после резко поварачивает, чтобы развернуться. Автоледи не заметила приближающийся трамвай, который в результате снес дорогостоящую иномарку. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что влетевший в трамвай Bentley имел 26 нарушений ПДД: из них 16 за превышение скоростного режима, а остальные 10 за нарушение оплаты парковки, правил стоянки, движение по обочине, пересечение сплошной и езду по выделенной полосе. Владельцу элитной машины грозит штраф около 500 тысяч рублей.

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москва дтп авария происшествие
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