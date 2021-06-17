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NYT: в США смертность от COVID-19 растет, несмотря на вакцинацию

Общество
NYT: в США смертность от COVID-19 растет, несмотря на вакцинацию
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 17 июня. Число летальных случаев в Соединенных Штатах существенно снизилось по сравнению с пиковыми показателями в январе. Около 44% населения привиты, но люди продолжают умирать.

В США от коронавируса официально погибло свыше 600 тыс. человек. По этому показателю они являются мировым лидером. Постепенно пандемия идет на спад, а кампания по вакцинации продвигается активными темпами. Однако статистика все равно остается ужасающей, поскольку многие американцы не доверяют прививке от COVID-19. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Это трагедия. Большую часть этой трагедии можно было избежать, однако она до сих пор продолжается», — заявил профессор эпидемиологии из медицинского центра Колумбийского университета Стивен Морс.

Эксперты отмечают, что 100 тыс. смертей накопилось за четыре месяца, что говорит о снижении темпов заболеваемости в США. Во многом на ситуацию повлияла активная вакцинация, ведь от COVID-19 привилось 44% населения. Однако президент США Джо Байден заявлял, что ко Дню независимости (4 июля) укол должны получить 70% граждан. Похоже, что этой цели не удастся достигнуть, поскольку в середине апреля кампания вакцинации замедлилась.

«Пока мы не возьмем вирус под контроль по всему миру, он будет постоянно возвращаться и блокировать прогресс, которого мы добились. Я беспокоюсь о тех людях, которые отказываются пользоваться преимуществами, которые им дает вакцина. Именно на их плечи ляжет тяжелое бремя последствий», — отметил глава Ассоциации чиновников в области здравоохранения Маркус Плесциа.

Ранее американские ученые выяснили, когда именно коронавирус появился в США.

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сша вакцина коронавирус COVID-19
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