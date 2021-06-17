Гости программы "Время покажет" обсудили встречу президентов США и России

Напряженную обстановку в Женеве из-за проходящей там встречи президентов США и России Владимира Путина и Джо Байдена обсудили гости программы «Время покажет».

Обстановка в Женеве перед встречей президентов США и России была напряженной, сообщила с места событий ведущая Первого канала Олеся Лосева. Журналисты из США пожаловались на российских коллег за то, что тех первых пустили на площадку отеля. При этом Джо Байден час не выходил из самолета по прибытии, заставив борт с российской делегацией кружить в воздухе без возможности приземлиться.

По Женеве было сложно передвигаться — многие улицы были перекрыты, вокруг много полиции и военных. Всего в Женеву прибыли около трех тысяч различных представителей прессы.

ТАСС / Patrick Semansky

Один из гостей программы, американский журналист Майкл Бом предположил, что Байден отказался от совместной с Путиным пресс-конференции, поскольку опасается быть бледнее своего российского коллеги. Не исключил репортер также, что глава Белого дома дистанцируется от Путина во избежание критики со стороны общества США. На что российский журналист, политолог, создатель и главред издания Politrussia Руслан Осташко напомнил, что именно Байден был инициатором встречи.

Корреспондент Первого канала Юлия Ольховская сообщила из Вашингтона, что с Байденом путешествует строго ограниченный пул журналистов. Объясняют это короновирусными ограничениями в странах, куда приезжает глава Белого дома. Они задают ему только удобные вопросы и никогда его не критикуют. Ольховская обратила внимание, что в отличии от Путина, который дал большое интервью американским журналистам, Байден и его пресс-секретарь отказались общаться с российской прессой.

«У СМИ США уже готовы выводы и без встречи. Эта встреча нужна, но с американцами стоит держать руку на пульсе. Ведь они в любой момент могут ударить под дых», — добавил Михаил Маркелов, советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.

kremlin.ru / Администрация президента России

Правозащитник, юрист Михаил Конев отметил, что встреча Путина и Байдена нужна для того, чтобы отношения не стали еще хуже. А большое напряжение сложилось из-за того, что у нас совершенно разные позиции практически по всем вопросам.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Российский после переговоров отметил, что саммит оказался результативным, и они с главой Белого дома общались «на одном языке». Комментируя встречу президентов, директор института США И Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с ФАН отметил, что если саммит даст старт для дальнейшего диалога, его можно будет назвать историческим. В обратном случае «это будет саммит упущенных возможностей».