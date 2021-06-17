Каждый знает: чтобы вкусно поесть — надо вкусно приготовить. Нет, конечно, можно купить готовую еду или пойти в ресторан, а при нехватке времени и полуфабрикат сойдет. Но ведь так приятно готовить себе и близким и собираться за большим столом, где уже накрыт вкусный и полезный обед или ужин. И если вы действительно любите много и разнообразно готовить, то вам наверняка понадобится коптильня. Что это за агрегат, зачем он нужен и как выбрать лучшую коптильню — поговорим в этой статье. А в конце, по традиции, вас ждет рейтинг лучших коптилен по версии ФАН.

Зачем коптить самому

Вообще, что такое копчение? Если говорить коротко, то это длительное и постоянное окуривание продукта дымом. Копчение может быть холодным: в этом случае температура приготовления примерно 18-25 градусов. В процессе такого окуривания влага уходит, продукт (это может быть мясо, рыба, сыр) подсушивается и насыщается специфическими дымными ароматами и коптильными веществами, которые одновременно являются антисептиком. Поэтому продукты холодного копчения хранятся достаточно долго.

Копчение может быть горячим. Принцип тот же, но температура существенно выше (50-120 градусов). В этом случае продукты не высушиваются. Они также насыщаются дымными ароматами, но их консистенция остается мягкой, а срок хранения намного короче.

Врачи и диетологи считают, что копчение не самый здоровый способ приготовления еды. Но здесь есть свои нюансы, в частности, разница между домашним копчением и готовой продукцией, которую можно купить в любом супермаркете.

Копчености из магазина действительно могут содержать в себе различные добавки и канцерогены. Очевидно, что никакой пользы вашему организму они не принесут. Кроме того, в этом случае мы не можем быть уверенны в том, как продукт коптился: на углях или с помощью «жидкого дыма» — концентрированной смеси продуктов горения.

И, наконец, только в редких случаях, когда производитель действительно нам хорошо знаком, можно быть уверенным в качестве исходного сырья. А это, согласитесь, немаловажно.

Другое дело — домашнее копчение. Только что пойманная рыба, фермерские сало и птица, а еще немного терпения и сноровки, хорошая коптильня — и вы порадуете себя и своих близких отлично приготовленным продуктом.

Виды коптилен для домашнего копчения

Для начала рассмотрим коптильни для горячего копчения. Как уже было сказано, их принцип работы основан на окуривании горячим дымом. В результате продукт остается сочным, но с аппетитной корочкой, ароматным и готовым к употреблению.

Агрегат представляет собой емкость прямоугольной или цилиндрической формы, в которой предусмотрена решетка (на нее помещают продукт) и поддон для жира. Щепа кладется вниз, либо на дно емкости, либо на специальную подставку. Горячее копчение длится от 40 минут до пары часов. Такой способ хорош, когда вы собираетесь готовить, что называется, в онлайн-режиме. Пока собираются гости, пока накрывают закуски — времени как раз достаточно, чтобы на горячее у вас были мясо или рыба собственного копчения.

Коптильня для холодного копчения несколько сложнее. Ведь дым нужно сначала охладить. Для этого саму емкость и очаг со щепой разделяют с помощью трубы или шланга. Пока дым идет по трубе, он охлаждается до нужной температуры. Времени такое копчение занимает намного больше от нескольких часов до нескольких дней.

По виду топлива коптильни могут быть электрическими, газовыми и угольными. В электрической коптильне дым вырабатывают нагревательные элементы. Это самый подходящий вариант для квартиры и вообще помещения. Емкость при этом должна быть герметичной, чтобы соответствующие запахи не проникли в квартиру. Газовые варианты встречаются реже. Там копчение происходит за счет нагрева газовой горелкой камней.

Но самые распространенные, конечно, угольные. Это вариант для загородного дома и дачи. В качестве топлива используется древесина (щепа) или уголь. Это наиболее аутентичный способ копчения, к тому же вы можете выбрать наиболее подходящую древесину к каждому конкретному продукту.

Коптильни могут быть стационарными. Они большие и тяжелые, но и мощности у них больше. А могут быть переносными, их можно возить с собой в поход и на рыбалку и готовить на месте.

Какая коптильня лучше — выбирать вам. Для этого только нужно решить, как и когда вы будете готовить, сколько времени тратить на приготовление и как долго хотите хранить готовый продукт.

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Важные моменты при выборе коптильни

Что бы вы не выбрали, есть несколько общих моментов, на которые стоит обратить внимание.

• Глубина емкости: должна обеспечивать расстояние между продуктом на решетке и источником дыма;

• Поддон для жира: желательно, чтобы бортики были высокими. Если жира много, и капли попадут в очаг/нагревательный элемент, получится неприятная смесь запахов, а во вкусе будет выразительная горчинка.

• Если вы ищете вариант для дома, убедитесь, что емкость герметична, а крышка плотно прилегает сверху. Кроме того, выбирать нужно коптильню с гидрозатвором — небольшим углублением для воды. Вода плотнее, чем дым, поэтому он не может проникнуть наружу. Воду нужно добавлять по мере того, как она испаряется.

• Материал емкости: чугун, жаропрочная сталь и нержавеющая сталь. Чугун — материал очень прочный, но и очень тяжелый. Жаропрочная сталь недолговечна. Самый лучший выбор — коптильня из нержавейки.

• Толщина стенок: не менее 1,5 мм, а лучше 2 мм. Стенки постоянно будут находится под воздействием высоких температур, поэтому чтобы металл не деформировался, и агрегат прослужил как можно дольше, от тонкостенных моделей лучше отказаться.

• Термостат: не обязательная, но желательная опция. Это поможет дыму распределяться равномерно, а вам — не следить за приготовлением.

• Возможность автоматического очищения сделает эксплуатацию коптильни максимально удобной.

Практические советы при готовке

• Одновременно на нескольких ярусах можно готовить только продукты одного вида: рыбу с рыбой, мясо с мясом (салом), птицу с птицей.

• Щепу выбирайте исходя из продукта и собственного вкуса. Вишня отлично подойдет к говядине и свинине. Дуб хорошо себя показывает при длительном копчении. Древесина яблони обладает сладкий привкусом, что скажется и на вкусе конечного продукта. Подойдет к свинине, птице, рыбе. Легкая и сладковатая ольха хороша при копчении рыбы и домашней птицы.

• Чтобы щепки не сгорели слишком быстро, предварительно замочите их в воде.

• Перед готовкой мясо можно замариновать, а рыбу посыпать специями. Продукты должны быть при этом комнатной температуры.

• Готовые копчености нужно немного «проветрить» прежде чем подавать к столу или убирать на хранение.

• После каждого использования очищайте емкость от жира.

Два слова о безопасности

• При готовке в доме или квартире ставьте коптильню на жаропрочную поверхность (деревянная доска, керамическая плитка).

• Убедитесь, что место, где стоит работающий агрегат, недоступно для детей и домашних животных.

• Не загружайте в электрическую коптильню продукты сразу после мытья, не просушив их.

• Напольные и наземные емкости устанавливайте в стороне от стола и игровой зоны, на ровной поверхности во избежание падения.

• При использовании коптильни не прикасайтесь к стенкам и ручкам голыми руками, используйте перчатки.

• Открывая крышку, чтобы проверить готовность продукту, делайте это плавно, чтобы не допустить попадания внутрь большого количества кислорода сразу.

• Не заливайте емкость водой после окончания готовки: просто закройте крышку, угли погаснут сами.

Лучшие коптильни для дома и дачи: рейтинг ФАН

Коптильня Дачный Сезон СЕЛЕНГА КПНС-5-11

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Небольшая напольная коптильня из нержавеющей стали. Толщина стенок 1,5 мм, есть гидрозатвор. Предназначена для горячего копчения. Небольшого размера, прочная, добротно собранная. Подходит для использования в квартире.

Средняя стоимость: 5000 рублей.

Коптильня КЕДР плюс двухъярусная

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Легкая, компактная, двухъярусная коптильня из нержавеющей стали. Можно брать с собой на природу. Легко чистить.

Средняя стоимость: 1150 рублей.

Коптильня PALISAD 69527

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Коптильня на ножках, переносная. Корпус из нержавеющей стали. Предназначена для горячего копчения на щепе.

Средняя стоимость: 1300 рублей.

Коптильня Завод Сельмаш Дымок

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Небольшая настольная коптильня с гидрозатвором для копчения на щепе. Объем топки — 14 л, толщина стенок 1,5 мм. В комплекте идут крючки для подвешивания продукта и термометр.

Средняя стоимость: 5300 рублей.

Коптильня холодного копчения «Дым Дымыч» 02М

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Коптильня напольная для холодного копчения. Предназначена для копчения на щепе. Оборудована дымогенератором и регулировкой температуры. Отличный вариант для дачи или загородного дома.

Средняя стоимость: 4100 рублей.

Коптильня с термометром BROWIN 330001 балконная

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Небольших размеров коптильня отлично подходит для использования в квартире. Не занимает много места. В качестве топлива можно использовать щепу или гелевое топливо.

Средняя стоимость: 5500 рублей.

Коптильня Anuka электрическая

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Электрическая коптильня для горячего копчения. Настольная, может использоваться в квартире. В комплектации идет таймер на 60 минут, а также чехол для удобного хранения. Легко моется и не занимает много места.

Средняя стоимость: 10 860 рублей.