«Главное — результат»: Михаил Шац оценил победу сборной России над финнами на ЧЕ-2020

Санкт-Петербург, 17 июня. Юморист и телеведущий Михаил Шац поделился с ФАН радостью от победы сборной России над Финляндией в групповом этапе Евро-2020.

Шац отметил, что не имеет значение, как именно наши футболисты одержали победу.

«Здесь главное — результат. Выиграли — и мы очень рады», — подчеркнул юморист.

Российская команда стартовала на Евро-2020 неудачно: проиграв Бельгии со счетом 3:0. В среду положение удалось улучшить: подопечные Станислава Черчесова на стадионе в Петербурге переиграли финскую команду со счетом 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук с передачи Артема Дзюбы. Таким образом, сборная России завоевала первые три очка на чемпионате Европы.

Следующий матч сборная России проведет 21 июня против Дании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.