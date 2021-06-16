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Экс-посол США в СССР указал на улучшение общения между Москвой и Вашингтоном

  /   Обновлено: 17 июня 2021 00:20
Политика
Экс-посол США в СССР указал на улучшение общения между Москвой и Вашингтоном
Global Look Press  /  Bai Xueqi / Xinhua

Вашингтон, 17 июня. Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок после саммита в Женеве заявил, что общение между США и Россией улучшилось.

В будущем станет понятно, принесут ли действия позитивные результаты, отметил он в беседе с РИА Новости.

Первая личная встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина прошла 16 июля, переговоры длились 4,5 часа, во время которых политики обсудили все ключевые вопросы двусторонних отношений. Байден также отметил на пресс-конференции, что встреча носила позитивный характер. Однако глава Белого дома добавил, что Россия находится в "сложной ситуации" из-за давления Китая.

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россия сша саммит
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