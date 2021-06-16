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Сборная Италии обыграла Швейцарию на Евро-2020

  /   Обновлено: 16 июня 2021 23:54
Евро 2020
Сборная Италии обыграла Швейцарию на Евро-2020
Global Look Press  /  Matthias Balk

Рим, 16 июня. Национальная команда Италии победила сборную Швейцарии в рамках чемпионата Европы по футболу 2020 года. Игра закончилась со счетом 3:0.

К матчу подопечные главного тренера Роберто Манчини подошли в качестве лидера группы B. В своей дебютной игре им удалось обыграть Турцию со счетом 3:0, а потому победа над Швейцарией предоставляет итальянцам пропуск в плей-офф.

Сборная Италии с самого начала взяла ход игры под свой контроль. Уже на 19 минуте им удалось открыть счет благодаря защитнику Джорджо Кьеллини. Однако судья зафиксировал игру рукой. Впрочем, нули на табло горели недолго. На 26 минуте нападающий Доменико Берарди прошел по правому флангу и прострелил в штрафную площадь, где первым на мяче оказался полузащитник Мануэль Локателли.

Второй тайм прошел в том же темпе. Итальянцы активно создавали моменты. Их старания увенчались успехом на 52 минуте, когда Локателли из-за пределов штрафной площади пробил под самый угол и увеличил отрыв от Швейцарии.

Оставшуюся часть матча Скуадра Адзурра продолжала давить на своего соперника. Игроки несколько раз опасно били по воротам, и на 89 минуте нападающий Чиро Иммобиле сильным ударом из-за пределов штрафной точно пробил в дальний угол ворот. Итальянцы, как и в своей первой игре, победили со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что группе B сборная Уэльса обыграла Турцию со счетом 2:0.

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