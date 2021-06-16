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Влетевший в трамвай в Москве водитель Bentley имел 26 нарушений ПДД

  /   Обновлено: 16 июня 2021 23:53
Происшествия
Влетевший в трамвай в Москве водитель Bentley имел 26 нарушений ПДД
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 16 июня. Водитель дорогой иномарки Bentley имеет 26 нарушений правил дорожного движения с начала текущего года.

В этот раз автовладелец стал участником ДТП с трамваем в центре Москвы. Столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале, что водитель автомобиля Bentley из 26 нарушений ПДД 16 осуществил за превышение скоростного режима, а остальные 10 за нарушение оплаты парковки, правил стоянки, движение по обочине, пересечение сплошной и езду по выделенной полосе. Владельцу элитной машины грозит штраф около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что авария с Bentley на Лесной улице в Москве стала причиной задержки трамваев № 7 и 9. Временно изменились маршруты транспортных средств.

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авария bentley трамвай
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