Влетевший в трамвай в Москве водитель Bentley имел 26 нарушений ПДД

Москва, 16 июня. Водитель дорогой иномарки Bentley имеет 26 нарушений правил дорожного движения с начала текущего года.

В этот раз автовладелец стал участником ДТП с трамваем в центре Москвы. Столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале, что водитель автомобиля Bentley из 26 нарушений ПДД 16 осуществил за превышение скоростного режима, а остальные 10 за нарушение оплаты парковки, правил стоянки, движение по обочине, пересечение сплошной и езду по выделенной полосе. Владельцу элитной машины грозит штраф около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что авария с Bentley на Лесной улице в Москве стала причиной задержки трамваев № 7 и 9. Временно изменились маршруты транспортных средств.