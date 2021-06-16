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Железняк: Путин дал понять США, что РФ не будет изменять своим стратегическим интересам

Политика
Железняк: Путин дал понять США, что РФ не будет изменять своим стратегическим интересам
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин после саммита РФ–США дал понять, что Россия не намерена изменять своим стратегическим интересам, но всегда открыта к содержательному диалогу.

Об этом, комментируя итоги встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. По словам парламентария, положительная оценка российским президентом итогов переговоров свидетельствует о том, что у стран «есть перспективы восстановления взаимодействия».

Железняк добавил, что итогом прошедшей встречи «должно стать содержательное развитие диалога и консультаций по всем темам на экспертном уровне».

«Четкость в ответах главы нашего государства, предельная ясность в позиции лидера России в отстаивании национальных интересов страны свидетельствует об уверенности в том, что Россия не намерена изменять своим стратегическим интересам, но всегда открыта к содержательному обсуждению любых проблем и противоречий. Состоявшаяся встреча на высшем уровне может стать импульсом к снижению напряженности между нашими странами и поступательному восстановлению доверия, но это дорога с двусторонним движением», — резюмировал депутат.

Встреча глав двух государств состоялась 16 июня в Женеве. Российский президент отметил, что переговоры оказались результативными, и они с главой Белого дома общались «на одном языке». Директор института США И Канады РАН Валерий Гарбузов, оценивая итоги саммита РФ – США в эфире медиацентра «Патриот» и ФАН отметил, что если встреча даст старт для дальнейшего диалога, ее можно будет назвать исторической. Если же по исходу трех месяцев договоренности не будут реализованы, «тогда саммит получит другие оценки, это будет саммит упущенных возможностей».

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