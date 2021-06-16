Дорогая иномарка Bentley пострадала от трамвая в центре Москвы

Москва, 16 июня. Машина Bentley Bentayga столкнулась с московским трамваем.

Происшествие произошло на Лесной улице в столице. ДТП стало причиной задержки трамваев № 7 и 9. На время изменились их маршруты, теперь трамваи идут до метро «Новослободская».

Сообщается, что у водителя дорогой иномарки с начала текущего года есть 26 нарушений правил дорожного движения, 16 из них за превышение скорости. Этой информацией поделился Telegram-канал Дептранса Москвы.

Ранее стало известно, что авария под Рязанью унесла жизни четырех человек. Произошло столкновение грузового автомобиля и легковой машины.