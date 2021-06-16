Пушков заявил, что Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира

Москва, 16 июня. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал об увеличивающейся тревоге в США. Он отметил, что это было и в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира. Этой информацией он поделился в своем Telegram-канале. Российский сенатор добавил, что Китай ставит под сомнение гегемонию Вашингтона на территории от Дальнего Востока до Африки.

«Китай уже превратился в некое наваждение для американской правящей элиты», — написал Пушков.

Он отметил, что в Европе говорят, что «Америка ослабевает». Пушков также предположил, что Китай «подчинит себе» половину мира.

Ранее сообщалось, что президент США рассказал о «сложной ситуации» в России. По его мнению, РФ «отчаянно пытается остаться мировой державой».