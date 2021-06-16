Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 00:04
00:00
Общество
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
23:59
Политика
Экс-посол США в СССР указал на улучшение общения между Москвой и Вашингтоном
23:56
Политика
Американист Ордуханян назвал вопрос кибератак индикатором отношений РФ и США
23:51
Евро 2020
Сборная Италии обыграла Швейцарию на Евро-2020
23:37
Происшествия
Влетевший в трамвай в Москве водитель Bentley имел 26 нарушений ПДД
23:33
Политика
Железняк: Путин дал понять США, что РФ не будет изменять своим стратегическим интересам
23:30
Политика
Вассерман обвинил США в «просовывании ноги в российскую северную дверь»
23:29
Происшествия
Дорогая иномарка Bentley пострадала от трамвая в центре Москвы
23:19
Общество
Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия
23:11
Политика
Пушков заявил, что Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира
Все новости

Пушков заявил, что Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира

  /   Обновлено: 16 июня 2021 23:52
Политика
Пушков заявил, что Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 16 июня. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал об увеличивающейся тревоге в США. Он отметил, что это было и в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира. Этой информацией он поделился в своем Telegram-канале. Российский сенатор добавил, что Китай ставит под сомнение гегемонию Вашингтона на территории от Дальнего Востока до Африки.

«Китай уже превратился в некое наваждение для американской правящей элиты», — написал Пушков.

Он отметил, что в Европе говорят, что «Америка ослабевает». Пушков также предположил, что Китай «подчинит себе» половину мира.

Ранее сообщалось, что президент США рассказал о «сложной ситуации» в России. По его мнению, РФ «отчаянно пытается остаться мировой державой».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков заявил, что Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира
сша китай пушков
Комментировать
Эксклюзив
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 92539 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 88130 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 81636 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 64624 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 51148 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru