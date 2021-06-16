Бабич о саммите РФ-США: к Байдену пресса относится, как к любимому ребенку

Санкт-Петербург, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин не позволил вмешаться во внутреннюю жизнь России на саммите с американским коллегой Джо Байденом, заявил журналист, аналитик Дмитрий Бабич.

Оценивая итоги встречи Владимира Путина с Джо Байденом, Бабич в эфире медиацентра «Патриот» и ФАН подчеркнул, что для него главным итогом переговоров стало то, что российский «президент не давал спуску любым попыткам вмешаться во внутреннюю жизнь России, поставить внешнее развитие в зависимость от других стран».

«В этом плане ответы по поводу Навального, нежелательных организаций — вот это было самое главное. Очевидно, западные корреспонденты, которые задавали эти вопросы, находятся в парадигме шоу-бизнеса. Есть несколько сценарных ходов, есть сценарий для России — если население страны будет слушать западную прессу, то бросится на Путина. Они все в плену этого нарратива. Но Путин отвечал бойко», — заявил Бабич.

Аналитик отметил, что прибывшие на саммит американские журналисты действуют по правилам шоу-бизнеса. Их задача — любую ситуацию свести к формулам западной пропаганды. При этом «каверзные» вопросы, которые западные СМИ адресовали Путину, никто не задает его американскому коллеге.

«В том и дело, эти вопросы не зададут и европейские журналисты. Наших просто не аккредитовали. Конечно, тут не нужно ожидать ровного поля: пресса относится враждебно к Путину, как кстати и к Трампу. Он не был человеком ультралиберальной идеологии, какая правит там, к нему тоже относились жестко. К Байдену пресса относится, как к любимому ребенку, ему дают не отвечать на вопросы, не выходить к журналистам. Нам нужно понимать, что Штатами и Евросоюзом правят не избранные президенты, а правит идеология, которая рассматривает Россию и Китай как врагов. Они хотят реформировать жизнь на планете Земля, и для этой идеологии Байден свой, а Путин противник», — резюмировал аналитик.

Встреча глав России и США состоялась 16 июня в Женеве. Сначала Путин и Байден обсудили главные повестки в узком кругу, помимо президентов в ней участвовали глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. После началась вторая часть саммита в компании делегаций. По итогам саммита президенты РФ и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности.