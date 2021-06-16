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Политолог объяснил, при каком условии саммит РФ-США можно будет назвать историческим

Политика
Политолог объяснил, при каком условии саммит РФ-США можно будет назвать историческим
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 16 июня. Главным достижением встречи президентов РФ и США стала возможность договориться о начале консультаций по целому ряду вопросов, прежде всего по вопросу стратегической стабильности.

Об этом в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил директор института США И Канады РАН Валерий Гарбузов.

«Судя по всему, удалось договориться на саммите о том, что многие ожидали, — о начале консультаций по целому ряду вопросов. Прежде всего, по вопросу стратегической стабильности, а также по проблемам деятельности дипломатических представительств в Вашингтоне и в Москве. Это важно. Второй момент — важно то, что руководители двух стран обменялись мнениями по многим проблемам», — заявил политолог.

Если саммит даст старт для дальнейшего диалога, его можно будет назвать историческим, считает Гарбузов. Если же по исходу трех месяцев договоренности не будут реализованы, «тогда саммит получит другие оценки, это будет саммит упущенных возможностей».

Ведущий пресс-конференции напомнил, что на саммите Владимир Путин отметил, что на первом месте по кибератакам на американские компании стоят именно американские хакеры, после идет Канада, Латинская Америка. Однако мы слышим обвинения только в адрес российских хакеров.

«Нужно разбираться, — ответил Гарбузов. — Америка говорит о нас конкурентно, Путин говорил об общем количестве, то есть разговор был переведен на другие проблемы. Поэтому если вернуться к российским кибератакам, там может быть другая информация. Америку волнует, что хакеры действуют с российской территории, вламываются в счета американских банков, снимают деньги. Это же давно идет, целая серия претензий к российским хакерам», — уточнил эксперт, подчеркнув, что данную проблему необходимо «убирать из сферы политического диалога».

По мнению политолога, на саммите «каждая сторона решила подойти практически к диалогу». Выводя красные линии за скобки.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве и продолжалась 3,5 часа. Российский президент отметил, что переговоры оказались результативными, и они с главой Белого дома общались «на одном языке». Российский лидер подчеркнул, что он не питал особых иллюзий до беседы со своим коллегой и не питает их после нее — при этом Байден, по его словам, показал себя «очень конструктивным и взвешенным» политиком.

Среди прочего Путин, отвечая на вопрос американских журналистов, напомнил, что, по данным американских источников, наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. Глава государства добавил, что часто кибератаки на Россию ведутся из киберпространства США, но в Москве не считают, что в этом заинтересованы американские власти.

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путин сша байден Гарбузов
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