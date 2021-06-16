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Песков заявил, что Россия не исключит США из списка «недружественных» стран

  /   Обновлено: 16 июня 2021 23:35
Политика
Песков заявил, что Россия не исключит США из списка «недружественных» стран
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 16 июня. Поводов для исключения Соединенных Штатов из перечня «недружественных» государств пока нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России пока нет поводов исключать США из списка «недружественных» стран. Об этом он рассказал РИА Новости.

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. Такой вопрос ему задали на пресс-конференции, которая состоялась в Женеве после саммита двух лидеров государств. Байден заявил, что «дело не в доверии». По словам главы Белого дома, для США важны собственные интересы и верификации.

Американский лидер добавил, что Вашингтон не намерен вступать в холодную войну с Москвой. По его мнению, России также это не нужно.

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сша песков недружественные страны
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