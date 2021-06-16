Переговоры Путина и Байдена не превзошли ожиданий Кремля — Песков

Москва, 16 июня. В Женеве в среду прошла первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвел итоги переговоров.

Переговоры Путина и Байдена прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона, подчеркнул Песков.

Встреча президентов России и США началась около 14:30 по московскому времени и в общей сложности заняла больше четырех часов. Сначала Путин и Байден обсудили главные вопросы повестки в узком кругу, помимо президентов в ней участвовали глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. После этого началась вторая часть саммита в компани делегаций.

По итогам саммита Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились вести комплексный, двусторонний диалог по вопросу контроля над вооружениями.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что российский президент в качестве подарка преподнес американскому коллеге письменный набор хохломы «Москва».