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Переговоры Путина и Байдена не превзошли ожиданий Кремля — Песков

  /   Обновлено: 16 июня 2021 23:32
Политика
Переговоры Путина и Байдена не превзошли ожиданий Кремля — Песков
pixabay.com/PD

Москва, 16 июня. В Женеве в среду прошла первая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвел итоги переговоров.

Переговоры Путина и Байдена прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона, подчеркнул Песков.

Встреча президентов России и США началась около 14:30 по московскому времени и в общей сложности заняла больше четырех часов. Сначала Путин и Байден обсудили главные вопросы повестки в узком кругу, помимо президентов в ней участвовали глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. После этого началась вторая часть саммита в компани делегаций.

По итогам саммита Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились вести комплексный, двусторонний диалог по вопросу контроля над вооружениями.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что российский президент в качестве подарка преподнес американскому коллеге письменный набор хохломы «Москва».

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путин байден политика саммит
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