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ОАГ потребовала от президента Никарагуа освободить задержанных лидеров оппозиции

Латинская Америка
ОАГ потребовала от президента Никарагуа освободить задержанных лидеров оппозиции
Global Look Press  /  David De La Paz / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 16 июня. Организация американских государств (ОАГ) осудила задержание 13 оппозиционных лидеров в Никарагуа и призвала отпустить их на свободу. За решение проголосовало большинство стран, входящих в объединение. Сообщение появилось на официальном сайте международной организации.

За освобождение глав оппозиции в Никарагуа свои голоса отдали Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, США, Суринам, Уругвай и Ямайка. Против высказались Сент-Винсент и Гренадины, а также Боливия. При этом Гондурас, Мексика, Аргентина, Белиз и Доминикана воздержались.

В тексте постановления ОАГ говорится, что власти центральноамериканской страны не провели реформ, необходимых чтобы обеспечить открытые выборы, как того требовала международная организация. И призвали прекратить «обыски, преследование и запугивание лидеров оппозиции».

«Менее чем за пять месяцев до избрания нового президента мы должны объединиться и потребовать от властей Никарагуа немедленного освобождения политических заключенных, гарантируя их безопасность, права и физическую неприкосновенность», — заявили в ОАГ.

Делегация Никарагуа проголосовала против резолюции, назвав подобные действия «вмешательством», и отметила, что документ «не имеет силы для правительства» страны.

Аргентина и Мексика отдельно

Аргентина и Мексика позже выпустили совместное заявление. В нем сообщается, что государства «обеспокоены» последними событиями в Никарагуа и просят действующую власть отказаться от «политических преследований». А нежелание голосовать за резолюцию в ОАГ они объяснили тем, что это означало бы оставить в стороне «принцип невмешательства во внутренние дела».

«В ряде стран региона мы стали свидетелями недопустимых случаев политических преследований и отвергаем такое поведение. Причем мы не согласны с государствами, которые, не поддерживая нормальное развитие демократических институтов, отказываются от принципа невмешательства во внутренние дела», — говорится в заявлении стран.

Ортега против всех

За последние несколько дней в Никарагуа задержали 12 оппозиционеров. Четверо из них были потенциальными кандидатами в президенты — Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага и Хуан Себастьян Чаморро. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Данную политику ранее раскритиковали в США и ООН. Америка ввела санкции против окружения главы страны, а Организация Объединенных Наций потребовала отпустить лидеров оппозиции.

В государстве седьмого ноября пройдут выборы, и действующий президент Даниэль Ортега планирует переизбираться на третий срок.

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ортега никарагуа организация американских государств
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