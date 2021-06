ОАГ потребовала от президента Никарагуа освободить задержанных лидеров оппозиции

Вашингтон, 16 июня. Организация американских государств (ОАГ) осудила задержание 13 оппозиционных лидеров в Никарагуа и призвала отпустить их на свободу. За решение проголосовало большинство стран, входящих в объединение. Сообщение появилось на официальном сайте международной организации.

With 26 votes in favor, 3 against and 5 abstentions, the #OAS Permanent Council approved the resolution "The Situation in #Nicaragua" pic.twitter.com/yGw1e2aPR9