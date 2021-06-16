Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия

Российская сборная забила в ворота команды Финляндии победный гол. Болельщики признались, что ожидали от спортсменов минимум три мяча в ворота противника, но обрадовались и такому исходу.

Изначально европейская команда была настроена на успех. Финские фанаты специально приехали в Санкт-Петербург, чтобы поддержать футболистов.

«Россия — отличная команда, но мы будем бороться и победим», — сказал житель Финляндии Маркус до начала матча.

«Финляндия выиграет, это не подлежит сомнению! Потому что мы лучшая команда!» — надеялся болельщик Осси.

Местные фанаты также пришли на стадион настроенные на победу. Граждане в российском триколоре не сомневались в безапелляционном выигрыше нашей сборной.

«Я чувствую, что наша сборная сейчас расцветет именно с этого матча и победа будет за нами. 3:0 — Россия вперед», — пытался предсказать исход матча москвич Дмитрий.

Российская команда не подвела фанатов. Победный гол забил Алексей Миранчук. Мяч в воротах соперников буквально повалил на пол тренера Станислава Черчесова. Однако болельщики ожидали от наших спортсменов еще большего триумфа.

«Очень отлично. Но хотелось бы, чтобы больше голов было! А так вообще улетно!» — делится эмоциями один из болельщиков.

«Мне кажется, могли забить больше, но не повезло, штанга. Россия номер один!» — считают фанаты.

«Мы очень довольны, что наши победили. Вперед, Россия! Россия! Ура!» — ликуют болельщики отечественной сборной.

Однако большая часть фанатов российской сборной осталась в восторге от итогов состязания. По их мнению, страна и в дальнейших играх покажет достойный результат.

«Мы рады такому исходу матча. Надеемся, что с Данией будет такой же исход», — рассказывает 14-летний болельщик Юра.

«Мы приехали из Владивостока. Мы летели 13 часов, чтобы болеть за сборную России. На самом деле, это было очень круто. Лучший матч, который был в Питере, из того, что мы видели», — поделился эмоциями Дмитрий.

Болельщики из Финляндии приняли поражение команды с достоинством. Они даже решили устроить продолжение матча и поиграть в футбол со всеми желающими после окончания игры.

«Мы с ребятами просто решили попинать мяч. Просто хорошо провести время после интересной игры. Грустно, что мы проиграли. Русские хорошо играли. Но это судьба. Мы все равно очень рады быть здесь», — делится эмоциями финский болельщик Джоэл.