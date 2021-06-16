Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 00:03
00:00
Общество
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
23:59
Политика
Экс-посол США в СССР указал на улучшение общения между Москвой и Вашингтоном
23:56
Политика
Американист Ордуханян назвал вопрос кибератак индикатором отношений РФ и США
23:51
Евро 2020
Сборная Италии обыграла Швейцарию на Евро-2020
23:37
Происшествия
Влетевший в трамвай в Москве водитель Bentley имел 26 нарушений ПДД
23:33
Политика
Железняк: Путин дал понять США, что РФ не будет изменять своим стратегическим интересам
23:30
Политика
Вассерман обвинил США в «просовывании ноги в российскую северную дверь»
23:29
Происшествия
Дорогая иномарка Bentley пострадала от трамвая в центре Москвы
23:19
Общество
Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия
23:11
Политика
Пушков заявил, что Китай «выталкивает» США с места первой экономики мира
Все новости

Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия

Видео
Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия

Российская сборная забила в ворота команды Финляндии победный гол. Болельщики признались, что ожидали от спортсменов минимум три мяча в ворота противника, но обрадовались и такому исходу.

Изначально европейская команда была настроена на успех. Финские фанаты специально приехали в Санкт-Петербург, чтобы поддержать футболистов.

«Россия — отличная команда, но мы будем бороться и победим», — сказал житель Финляндии Маркус до начала матча.

«Финляндия выиграет, это не подлежит сомнению! Потому что мы лучшая команда!» — надеялся болельщик Осси.

Местные фанаты также пришли на стадион настроенные на победу. Граждане в российском триколоре не сомневались в безапелляционном выигрыше нашей сборной.

«Я чувствую, что наша сборная сейчас расцветет именно с этого матча и победа будет за нами. 3:0 — Россия вперед», — пытался предсказать исход матча москвич Дмитрий.

Российская команда не подвела фанатов. Победный гол забил Алексей Миранчук. Мяч в воротах соперников буквально повалил на пол тренера Станислава Черчесова. Однако болельщики ожидали от наших спортсменов еще большего триумфа.

«Очень отлично. Но хотелось бы, чтобы больше голов было! А так вообще улетно!» — делится эмоциями один из болельщиков.

«Мне кажется, могли забить больше, но не повезло, штанга. Россия номер один!» — считают фанаты.

«Мы очень довольны, что наши победили. Вперед, Россия! Россия! Ура!» — ликуют болельщики отечественной сборной.

Однако большая часть фанатов российской сборной осталась в восторге от итогов состязания. По их мнению, страна и в дальнейших играх покажет достойный результат.

«Мы рады такому исходу матча. Надеемся, что с Данией будет такой же исход», — рассказывает 14-летний болельщик Юра.

«Мы приехали из Владивостока. Мы летели 13 часов, чтобы болеть за сборную России. На самом деле, это было очень круто. Лучший матч, который был в Питере, из того, что мы видели», — поделился эмоциями Дмитрий.

Болельщики из Финляндии приняли поражение команды с достоинством. Они даже решили устроить продолжение матча и поиграть в футбол со всеми желающими после окончания игры.

«Мы с ребятами просто решили попинать мяч. Просто хорошо провести время после интересной игры. Грустно, что мы проиграли. Русские хорошо играли. Но это судьба. Мы все равно очень рады быть здесь», — делится эмоциями финский болельщик Джоэл.

«Игра закончилась так, как закончилась. Атмосфера была изумительной. Мы были вместе с российскими гражданами. Это было классно. Мы были рады снова видеть других людей. Жизнь становится нормальной», — комментируют окончание игры граждане Финляндии.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия
футбол россия финляндия евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
Милонов предложил ставить на учет россиян, смотрящих «экстремальное порно»
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 92313 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 86827 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 81532 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 64605 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 51036 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru