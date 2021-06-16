Расцвет сборной: как россияне и иностранцы приняли исход матча Россия — Финляндия

Российская сборная забила в ворота команды Финляндии победный гол. Болельщики признались, что ожидали от спортсменов минимум три мяча в ворота противника, но обрадовались и такому исходу.
Изначально европейская команда была настроена на успех. Финские фанаты специально приехали в Санкт-Петербург, чтобы поддержать футболистов.
«Россия — отличная команда, но мы будем бороться и победим», — сказал житель Финляндии Маркус до начала матча.
«Финляндия выиграет, это не подлежит сомнению! Потому что мы лучшая команда!» — надеялся болельщик Осси.
Местные фанаты также пришли на стадион настроенные на победу. Граждане в российском триколоре не сомневались в безапелляционном выигрыше нашей сборной.
«Я чувствую, что наша сборная сейчас расцветет именно с этого матча и победа будет за нами. 3:0 — Россия вперед», — пытался предсказать исход матча москвич Дмитрий.
Российская команда не подвела фанатов. Победный гол забил Алексей Миранчук. Мяч в воротах соперников буквально повалил на пол тренера Станислава Черчесова. Однако болельщики ожидали от наших спортсменов еще большего триумфа.
«Очень отлично. Но хотелось бы, чтобы больше голов было! А так вообще улетно!» — делится эмоциями один из болельщиков.
«Мне кажется, могли забить больше, но не повезло, штанга. Россия номер один!» — считают фанаты.
«Мы очень довольны, что наши победили. Вперед, Россия! Россия! Ура!» — ликуют болельщики отечественной сборной.
Однако большая часть фанатов российской сборной осталась в восторге от итогов состязания. По их мнению, страна и в дальнейших играх покажет достойный результат.
«Мы рады такому исходу матча. Надеемся, что с Данией будет такой же исход», — рассказывает 14-летний болельщик Юра.
«Мы приехали из Владивостока. Мы летели 13 часов, чтобы болеть за сборную России. На самом деле, это было очень круто. Лучший матч, который был в Питере, из того, что мы видели», — поделился эмоциями Дмитрий.
Болельщики из Финляндии приняли поражение команды с достоинством. Они даже решили устроить продолжение матча и поиграть в футбол со всеми желающими после окончания игры.
«Мы с ребятами просто решили попинать мяч. Просто хорошо провести время после интересной игры. Грустно, что мы проиграли. Русские хорошо играли. Но это судьба. Мы все равно очень рады быть здесь», — делится эмоциями финский болельщик Джоэл.
«Игра закончилась так, как закончилась. Атмосфера была изумительной. Мы были вместе с российскими гражданами. Это было классно. Мы были рады снова видеть других людей. Жизнь становится нормальной», — комментируют окончание игры граждане Финляндии.