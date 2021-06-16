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Байден заявил, что Россия находится в «сложной ситуации»

  /   Обновлено: 16 июня 2021 22:47
Политика
Байден заявил, что Россия находится в «сложной ситуации»
flickr.com  /  Gage Skidmore

Женева, 16 июня. Американский лидер Джо Байден заявил, что Россия «отчаянно пытается остаться мировой державой».

Глава Белого дома отметил, что Россия остается в сложной ситуации. Об этом он заявил в аэропорту перед вылетом.

«Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай... Они пытаются остаться релевантными. Они не хотят быть — как заявляли некоторые критики — «Верхней Вольтой (прежнее название Буркина-Фасо) с ядерным оружием», — сказал он.

Президент США Джо Байден пошутил про вторжение в Россию, когда описывал итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден сообщил, что описать итоги саммита с Путиным сложно.

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