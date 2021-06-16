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Сборная Италии открыла счет в матче со Швейцарией

  /   Обновлено: 16 июня 2021 23:26
Спорт
Сборная Италии открыла счет в матче со Швейцарией
Global Look Press  /  Joaquin Corchero / Keystone Press Agency

Рим, 16 июня. Сборная Италии забила первый гол в матче против национальной команды Швейцарии. Встреча проходит в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

Голевым действием отметился полузащитник Мануэль Локателли на 26-й минуте. Голевую передачу на него сделал нападающий Доменико Берарди.

Сборные Италии и Швейцарии проводят матч в Риме на стадионе «Олимпико». Главным судьей встречи является российский арбитр Сергей Карасев.

Ранее сообщалось, что сборная Уэльса обыграла Турцию со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Аарон Рэмзи и защитник Коннор Робертс.

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футбол италия евро швейцария локателли
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