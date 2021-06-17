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Проводим отпуск с детьми на Алтае: куда ехать и что посмотреть?

Общество
Проводим отпуск с детьми на Алтае: куда ехать и что посмотреть?
pixabay.com  /  step-svetlana

Путешествия — едва ли не самое интересное увлечение. Что может сравниться с поездкой куда-то, где еще не был. Другие люди, другая еда, другая природа, культура — это, как ни крути, самые яркие впечатления, которые никогда не забываются.

В большинстве случаев хочется, конечно, увидеть другие страны. Но сейчас, когда путешествия заграницу по большей части недоступны, самое время лучше узнать свою собственную страну. Россия — очень большая и очень разная, и это как раз тот случай, когда необязательно пересекать границу, чтобы увидеть что-то по-настоящему новое и интересное. 

Наверняка вы уже были всей семьей на юге, поэтому самое время кардинально поменять направление. В этой статье поговорим о том, как организовать отдых с детьми на Алтае.

Вперед на восток

Один из самых популярных регионов для активного туризма — Горный Алтай, часть Южной Сибири на границе с казахскими степями и монгольскими полупустынями. Центра региона — Горно-Алтайск. Край славится природой неповторимой красоты. Каскады озер сумасшедших цветов, снежные шапки горных хребтов, красивейшие реки, марсианские пейзажи и огромные пространства — все это можно увидеть своими глазами, побывав на Алтае. Именно здесь находится самая высокая точка Сибири — гора Белуха (4 509 метров). 

Неизменным центром притяжения является Телецкое озеро — самое большое из семи тысяч озер края. Вытянутый водоем площадью более 200 км2 окружен могучими хвойными деревьями: сибирским кедром, сибирской лиственницей, соснами и пихтами. В многочисленных реках и озерах водится вкуснейшая рыба: таймень, хариус, сиг. 

Организовать поездку с детьми на Алтай можно и самим, но лучше все-таки доверить это профессионалам. Компаний, которые предлагают такие туры, сейчас достаточно. Вариантов похода и маршрутов тоже очень много. Самый распространенный — пеший, с палатками. Еще один вариант — конный поход, для тех, кто умеет ездить верхом и любит лошадей. Некоторые компании предлагают водные маршруты, например, сплав на байдарках по реке Чуе. 

Проводим отпуск с детьми на Алтае: куда ехать и что посмотреть?
pixabay.com  / Анатолий Стафичук

На Алтай с самыми маленькими 

Прежде чем отправиться в отпуск с детьми на Алтай, нужно как следует подумать и отдать себе отчет в том, что может и чего не может ваш ребенок. 

Если детям не исполнилось 7-8 лет, активный отдых лучше отложить до момента, когда дети подрастут. Маленькие путешественники, конечно, захотят и покататься на лошадках и посмотреть на озера, и еще много чего. Но надо понимать, что долгие пешие и конные походы им просто не по силам, а сплав по реке опасен. И даже если вы решите передвигаться на машине, учтите, что долгие переезды некомфортны для маленьких детей. Вам придется постоянно думать, где и чем их кормить в дороге, а санитарные условия также оставляют желать лучшего. 

Проживание в одном месте, например, на базе отдыха или в санатории — отличный вариант для отдыха на Алтае с маленькими детьми. При выборе гостиницы или санатория убедитесь, что:

•    отель/санаторий расположен на закрытой территории;
•    условия проживания комфортны и вам, и детям;
•    есть возможность быстро получить медицинскую помощь;
•    для детей предусмотрены развлечения (спортивные площадки, игровые комнаты, аниматоры).

Куда поехать с маленькими детьми:

•    Белокуриха — город-курорт с термальными источниками, горнолыжными склонами и локальными туристическими маршрутами. 
•    Телецкое озеро — принимает отдыхающих круглый год. Горные массивы, источники, экскурсии, в том числе детские, комфортное проживание — все это к вашим услугам.
•    Манжерок — село на берегу реки Катуни. Каждому найдется развлечение по вкусу: горнолыжные трассы, фуникулеры, пещеры и водопады и многое другое. 
•    Озеро Ая — теплое пресноводное озеро на берегу Катуни. Здесь есть гостиницы и базы отдыха специально для семей с детьми. Для маленьких гостей предусмотрены аквапарки, спортивные и игровые площадки, мини-зоопарк, анимация и экскурсии.
•    Чемал — село на берегу одноименной реки, сливающейся с Катунью. Недалеко находится Чемальская ГЭС, на которую можно попасть с экскурсией. Рядом находится остров Патмос — скала с отвесными стенами, на которой находится храм апостола Иоанна Богослова.

Активный отдых на Алтае с детьми постарше

Если у вас дети от 8-9 лет, то вы можете попробовать и активный отдых. Выбирая маршрут, обязательно обратите внимание на возрастные ограничения для детей. И, конечно, выбирайте то, что вам по силам. 

Для самых маленьких (в категории от 8-9 лет) подойдет пеший поход налегке, по равнинной местности, без подъемов в горы. К начальной точке похода туристов обычно привозят на машине. Весь маршрут состоит из коротких вылазок на один день и двух- или трехдневных минипоходов. Ночевки в палатка с приготовлением еды на костре чередуются с остановками на туристических базах, где есть душ, электричество и сотовая связь. Большие расстояния и переходы совершают на автомобиле или автобусе. 

Более сложные маршруты предполагают длительные переходы, разного вида дорожное покрытие (горные перевалы, сыпучие тропы), ночевки в палатках, восхождения. Эти маршруты для подростков от 15-16 лет (точнее узнавайте у организаторов) с хорошей спортивной подготовкой. Ваш ребенок должен быть готов к тому, что иногда условия будут суровыми. В походе может случится похолодание и дождь, и мокрые ноги не должны стать препятствием. И конечно, в условиях дикой природы никакого интернета не будет, скоротать время за компьютерными играми не получится.

Хотя большая часть снаряжения «забрасывается» с помощью вертолета, нужно быть готовым долго идти пешком с рюкзаком за плечами. Уточните, возможно, на маршруте предусмотрена стоянка в кемпинге: там будет душ и туалет, столовая и даже интернет с сотовой связью.

Если вы новичок, не рекомендуется выбирать сплав по реке в качестве первого похода. Это поход повышенной сложности, он требует хорошей подготовки, причем не только спортивной, но и моральной. Как правило, возрастное ограничение от 16 лет. То же касается и конного похода.

В самые сложные походы, где не предусмотрено передвижение на автомобилях в труднодоступных местах и, хотя бы единичные ночевки в кемпингах или на турбазах, детей лучше не брать. 

В зависимости от маршрута вы можете прилететь в Горно-Алтайск и посмотреть Каракольские озера, деревню мастеров Аскат, село Манжерок, Телецкое озеро и многое другое. Прилетев в Барнаул, вы сможете увидеть озера Кучерлинское, Дарашколь, Синее озеро, озеро Ак-Кем и другие достопримечательности Горного Алтая. Маршрутов очень много, выбирайте тот, где вам с детьми будет интересно.

Проводим отпуск с детьми на Алтае: куда ехать и что посмотреть?
pixabay.com  / bhossfeld

Важные моменты

К отдыху с детьми на Алтае надо как следует подготовиться. Даже если вы планируете остановиться в санатории или гостинице и не собираетесь покорять горные реки, и тем более, если вы с детьми выбрали активный отдых, убедитесь, что вы взяли все необходимое.

•    Обязательно возьмите с собой репелленты от комаров и клещей. Посоветуйтесь со своим врачом, возможно, вам стоит сделать прививку от клещевого энцефалита.

•    Не забудьте теплую одежду. Она пригодится вам даже летом — вечерами может быть холодно.

•    Если вы едете на машине, позаботьтесь о средствах гигиены (влажные салфетки, бумажные полотенца, средства для мытья). Не забудьте про питьевую воду и еду в дорогу. Кафе встречаются нечасто, к тому же во многих их них детям есть не стоит.

•    Соберите походную аптечку с самыми необходимыми лекарствами на все случаи (антисептики, обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие, адсорбенты и т.д.).

•    Если вы собрались идти в поход, внимательно изучите список снаряжения. Не пренебрегайте им: едва ли вы сможете обойтись без хороших треккинговых ботинок, теплой кофты из флиса и непромокаемой куртки.

•    Не забудьте документы: свои и ребенка. Обязательно возьмите с собой медицинский полис.

Конечно, отдых с детьми, особенно если они еще маленькие, требует организации и некоторого терпения. Но путешествие на Алтай станет незабываемым приключением, вам только нужно правильно к нему подготовиться.

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алтай туризм алтайский край
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