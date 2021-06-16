Надежда на разблокирование отношений: эксперты подвели итоги саммита Россия — США

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена стали главным событием дня и по-настоящему историческим моментом: главы мировых держав впервые встретились в очном формате после того, как последний возглавил администрацию Белого дома. Первые итоги долгожданного саммита в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили ведущие российские политологи, политики и журналисты.

Так, директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отметил, что прошедшая встреча оправдала ожидания многих, ведь лидерам удалось договориться о начале консультаций по целому ряду вопросов, прежде всего — стратегической стабильности.

«Важно то, что руководители двух стран обменялись мнениями по многим проблемам. Конечно, за это время невозможно было глубоко все обсудить, но на этот саммит следует смотреть как на старт. Если это будет старт для диалога, то роль этого саммита будет значительна, и его тогда можно будет назвать историческим», — поделился эксперт.

kremlin.ru / Администрация президента России

По его мнению, каждая из сторон решила подойти к диалогу практически, вынеся за скобки острую тему «красных линий». Ведь чтобы достигнуть определенного компромисса, обсуждать следует те вопросы, по которым это сделать можно. И если, например, с темой послов точки соприкосновения были найдены, то история с российской дипломатической собственностью в Америке не была разрешена. Также, как и проблема обмена заключенными между странами.

«Была избрана общая стратегическая линия на разблокирование отношений, и если начнутся консультации в этой области, то это уже хороший знак. Я понимаю, что они могут идти не один месяц. Но главное, чтоб они начались, потому что до этого ведь ничего не было: ни диалога, ни консультаций, одно молчание. На этом наследии что-то начинать достаточно сложно и трудно», — выразил свою позицию Валерий Гарбузов.

Несмотря на позитивную риторику самой встречи и последовавшей за ней пресс-конференции Владимира Путина, особенно ценным выглядит то, что российский лидер, как говорится, не давал спуску любым попытками вмешаться во внутреннюю жизнь России и поставить внутреннее развитие страны в зависимость от желаний других стран.

«В этом плане ответы по поводу Навального и нежелательных организаций-иноагентов для меня были самыми главными. Очевидно, что западные корреспонденты, которые задавали эти вопросы, находятся в парадигме шоу-бизнеса. Есть сценарий, расписанный для России: здесь затыкают рот оппозиции, а все население, если будет побольше слушать западные масс-медиа, просто бросится на Путина и правительство. <…> Но Путин отвечал бойко, жестко, и мне понравились его ответы», — рассказал о своих впечатлениях журналист и аналитик Дмитрий Бабич.

Global Look Press / Pool/Keystone Press Agency

Вопросы того же сорта могли бы задавать репортеры на пресс-конференции Джо Байдена, однако ни одного российского журналиста туда попросту не аккредитовали.

«Конечно, тут не надо ожидать ровного поля. Отношение к Путину со стороны мировой прессы, конечно же, будет намного более враждебным, чем отношение к Байдену. <…> Нам надо понимать, что США и Евросоюзом правят не избранные президенты, а идеология, которая, к сожалению, рассматривает Россию и Китай как врагов. И вот для этой идеологии Байден свой, а Путин для нее противник», — уверил журналист.

kremlin.ru / Администрация президента России

Такая долгоиграющая конфронтация в отношениях держав имеет под собой фундаментальные причины, а отношение той же прессы лишь подсвечивает их, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Так, между государствами существует объективное соперничество в целом ряде областей, прежде всего, стратегическом вооружении. Кроме того, сильны и внутриполитические обстоятельства.