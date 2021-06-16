Амосов о встрече Путина и Байдена: качели будут продолжаться

Санкт-Петербург, 16 июня. Русофобия — это товар, который хорошо продается в Америке, заявил депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Комментируя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, участники пресс-конференции ФАН обратили внимание на различное поведение американских и российских журналистов на саммите в Женеве. Представители медиа США задавали одни и те же вопросы, тогда ка их коллеги из РФ старались интересоваться более основательными проблемами.

«Я думаю, прав Путин, отметив, что таковы законы жанра. Там были электронные СМИ, конкурирующие, насколько я понимаю. Я думаю, что они хотели, чтобы именно на их вопросы был ответ, поэтому так много одинаковых вопросов», — считает Амосов.

Отказ Байдена пригласить российскую прессу депутат объяснил возрастом и персональными качествами американского президента. По мнению петербургского парламентария, глава Белого дома «не готов к диалогу». Истинные же причины, по словам Амосова, куда фундаментальнее.

Первая из них: объективное соперничество США и России в целом ряде областей, прежде всего в стратегических вооружениях. Обладающие ядерным арсеналом страны всегда будут представлять угрозу друг для друга.

«Но есть и внутриполитические обстоятельства. Я думаю, русофобия — тот товар, который хорошо продается внутри Америки на политическом рынке. У нас тоже политики зарабатывают очки на этом американизме, на этих пужалках. А есть и другая тенденция: для нашего развития очень важны международные связи. Наша экономика не такая большая, как американская, и в этом смысле мы, может быть, больше заинтересованы в диалоге, налаживании экономических отношений. Ну, и у американцев просыпается понимание того, что нужно иметь диалог. Но качели будут продолжаться в любом случае», — резюмировал Амосов.

Встреча президентов России и США прошла в Женеве 16 июня. Инициатором встречи стал Вашингтон. В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуации на Украине и в Белоруссии. Переговоры президентов продолжались 3,5 часа.