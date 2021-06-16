Астрологи назвали самых умных детей по знаку зодиака

Москва, 16 июня. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака дети рождаются с природным интеллектом и сообразительностью.

Первым в рейтинг стали Близнецы. Такой ребенок навряд ли будет дисциплинирован, и в школе он нечасто может похвастаться хорошей успеваемостью, но на всю жизнь сохраняет ясный, острый ум и умение анализировать происходящее.

Дева и Козерог не обладают такой интеллектуальной харизмой, но легко усваивают энциклопедические знания, скрупулезны и педантичны, из-за чего процесс обучения может быть для них очень прост, а ум их будет несомненен для окружающих. Скорпион и Водолей — знаки, которые отличаются скорее творческим подходом, необычными суждениями и зрелым образом мышления даже в юном возрасте.

Астрологи также рассказали, каким знакам зодиака предстоит расстаться в 2021 году. Ждет разрыв, например, Овнов и Раков.