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Эксперт рассказал об опасениях Тимошенко насчет земельной реформы

Экономика
Эксперт рассказал об опасениях Тимошенко насчет земельной реформы
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 16 июня. Новая украинская реформа может привести к потери большей части земли, которую скупят зарубежные компании, об этом заявила Юлия Тимошенко.

Новый закон президента Украины Владимира Зеленского, по мнению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, подразумевает продажу земли иностранцам, что приведет к потерям большей части чернозема.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин оценил, насколько реальна опасность того, что страну распродадут иностранцам. Решение земельного вопроса сейчас стоит остро для Украины, поэтому им нужна эта реформа. Опасность состоит в том, что земля на Украине очень плодовита и почти все зарубежные агрохолдинги, захотят построить свои предприятия на ней.

«Украинская земля действительно будет выкуплена и на ней будут созданы крупнейшие агрохолдинги, которые дадут работать на высокотехнологическом уровне сотням тысяч жителей Украины, а миллионы останутся без работы», — рассказывает эксперт.

Опасения Тимошенко не беспочвенные, в случае сценария описанного выше, Украина потеряет все перспективы, просядет по экономике и промышленности. Если учесть, кто эту реформу придумал, то все вопросы о рациональности отпадают, подчеркнул Данилин.

Ранее российская компания «Газпром» поделилась деталями о финансировании нового газопровода «Северный Поток — 2».

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украина земля тимошенко
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