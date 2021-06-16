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Байден сорвался на журналистку в конце пресс-конференции

Политика
Байден сорвался на журналистку в конце пресс-конференции
Федеральное агентство новостей

Женева, 16 июня. В ходе пресс-конференции после переговоров США и России американский президент Джо Байден высказал критику в адрес журналистки телеканала CNN.

Глава Белого дома после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным ответил на вопросы СМИ и обсудил итоги саммита. К завершению пресс-конференции к нему обратилась журналистка американского телеканала CNN, но Байдену не понравился ее вопрос.

«Если вы не понимаете, значит, это не ваша профессия», — заявил президент США.

После этого американский лидер развернулся и покинул брифинг. Комментарий представителя СМИ он предпочел не выслушивать.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину.

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байден пресс-конференция cnn
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