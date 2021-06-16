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Иван Краско назвал причину внезапной смерти сына

Шоу-бизнес
Иван Краско назвал причину внезапной смерти сына
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 16 июня. Андрей Краско скоропостижно скончался 15 лет назад на пике популярности. Его отец Иван Краско вспомнил события того нелегкого периода на вручении премии «Петрополь».

Известные актеры собрались в музее-квартире Пушкина на Мойке, 12 в Санкт-Петербурге. Награду получили многие знаменитости, в том числе Светлана Крючкова и Нина Усатова, которую награждал Краско. Крючкова выглядела немного удрученно, но списала все на плохое самочувствие после перенесенного коронавируса.

Актриса обратилась к Юрию Гальцеву с просьбой исполнить какую-нибудь сценку. Гальцев не растерялся и затянул знаменитое «Ехал брат к сестре на вороном коне...». Члены жюри признали его мастером эстрадной полифонии. Иван Краско был рад, что наконец смог увидеться со звездными коллегами. Артисту удалось пообщаться и с Ниной Усатовой, которой он рассказал о намерении снова жениться.

Усатова призналась, что недавно думала об сыне актера Андрее и вспоминала его чуткое отношение к женщинам. В ответ на это Иван отметил, что понял, почему 15 лет назад умер его сын. По словам Краско, Андрей скончался от сердечной недостаточности, так как ему не хватало женской руки. Актриса поддержала мнение коллеги, сказав, что основу мужского счастья составляет женская забота.

Ранее сообщалось, что Иван Краско собирается составить завещание перед пятой свадьбой. Актер заявил, что не хочет, чтобы после его смерти повторилась история Алексея Баталова, за наследство которого устроили настоящую войну.

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