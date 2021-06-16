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Политолог подвел итог саммита Путина и Байдена в Женеве

Политика
Политолог подвел итог саммита Путина и Байдена в Женеве
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 16 июня. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве завершилась вполне ожидаемо, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Еще перед началом переговоров и Путин, и Байден, а также многие политики и эксперты заявляли о том, что отношения между Россией и Западом достигли минимальной отметки со времен Холодной войны. Поэтому встречи двух лидеров в Женеве ожидали все, однако не все рассчитывали на достижение действительно дружеских и партнерских договоренностей.

По мнению Дробницкого, такой позитивный исход был совершенно невозможен, поскольку между Москвой и Вашингтоном возникло слишком много противоречий, которые лишь усугублялись в последние годы. Тем не менее, саммит в Женеве возможно стал первой ласточкой, которая возвещает если не о дружбе, то по крайней мере о некоторой деэскалации.

«Деэскалация взяла верх. Никакое это не сближение, не дружба. Знаете, как некоторые говорят: «Наверное, пойдет диалог, сотрудничество...» Не пойдет никакое сотрудничество. Диалог – да, будет, деэскалация будет иметь место», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что обе стороны согласились, что дальнейшее повышение градуса напряженности может привести к коллапсу в отношениях России и западных стран, что будет грозить миру серьезнейшей опасностью. Поэтому позитивная роль встречи Путина и Байдена заключается в том, чтобы показать мировому сообществу, что в ближайшее время ситуация не обостриться.

Ранее сообщалось, что Путин назвал Байдена очень опытным человеком после саммита США и РФ.

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путин байден дробницкий саммит
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