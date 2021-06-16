Американист Ордуханян назвал вопрос кибератак индикатором отношений РФ и США

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам встречи с главой США Джо Байденом. Российский лидер сообщил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности.

В ходе пресс-конференции журналист CNN поинтересовался у Путина, будет ли Россия брать обязательства по кибербезопасности. Отвечая на вопрос, российский президент напомнил, что, по данным американских источников, наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. Путин добавил, что часто кибератаки на Россию ведутся из киберпространства США, но в Москве не считают, что в этом заинтересованы американские власти.

Кроме того, российский лидер отметил, что после кибератак на американский трубопровод компания заплатила шантажистам выкуп из-за заражения компьютеров вирусом. Но вернулись не все деньги, напомнил глава российского государства.

«Но при чем здесь Россия? Надо отбросить эти инсинуации», — добавил Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Американист Рафаэль Ордуханян оценил итоги встречи Путина и Байдена, а также договоренности о консультациях по кибербезопасности.

«Вопрос кибератак является хорошим индикатором того, в каком состоянии находятся наши отношения. Изначально идут абсолютно бездоказательные обвинения, а потом обращаются к президенту и говорят об обязательствах. Это говорит, со одной стороны, об абсолютно русофобском подходе, а, с другой стороны, тотальной некомпетентности администрации США», — заявил Ордуханян в комментарии ФАН.

Ордуханян также оценил вопрос Путину об «обязательствах» России по кибербезопасности. Журналист CNN высказывает мнение американской либеральной общественности, отметил эксперт.

«Эти люди даже не понимают, что современные преступники и хакеры — это те же самые террористы, у них нет национальности, веры, гражданства. Это сформировавшееся, кстати, под эгидой Америки, сообщество. Есть люди, которые элементарно делают бабки, а есть хакеры, которые занимаются настоящей войной – им без разницы против кого», — подчеркнул американист.

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По словам эксперта, непонимание самого процесса, истоков этого явления ведет к таким идиотским вопросам.

«Это позерство, которое мешает развитию отношений, и говорит о том, что наши оппоненты — либо идиоты, либо подлецы. Это не решение проблемы. Мы убеждались, что совместными усилиями можно победить мировые вызовы, например, в форме международного терроризма. Эти люди до сих пор думают, что если Путин даст отмашку, то все хакеры исчезнут», — добавил собеседник ФАН.

Ордуханян назвал политику США двуличной и безответственной. Он предупредил, что Россия не может расслабляться, поскольку, как отметил Путин, имеет дело с абсолютно непредсказуемой страной. Российский лидер на пресс-конференции подчеркнул, что никто не знает, что завтра выкинут конгрессмены, кто победит — голуби или ястребы.