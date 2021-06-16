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Боевики штурмовали штаб-квартиру МИД Ливии

Ливия
Боевики штурмовали штаб-квартиру МИД Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 16 июня. Группа вооруженных лиц штурмовала штаб-квартиру Министерства иностранных дел Ливии. Спустя некоторое время боевики покинули здание.

Причина вторжения пока не раскрывается, никто из официальных властей не дал объяснений по поводу инцидента. Штаб-квартира МИД в настоящее время обеспечена усиленной охраной.

Согласно информации агентства 218TV, преступники входят в состав так называемой «Бригады революционеров Триполи» — одной из фракций, поддерживавших ранее Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Это не первое нападение бандформирований на правительственные учреждения за последний период. Так, в начале мая группа вооруженных людей предприняла попытку штурмовать гостиницу Corinthia в Триполи, где находилась штаб-квартира Президентского совета. Боевики призывали к отставке министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш. Инцидент произошел вскоре после того, как она заявила о необходимости вывести протурецкие иностранные силы из государства.

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ливия
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