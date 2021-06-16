Неизвестные похитили уникальный видеоархив Людмилы Гурченко

Москва, 16 июня. Трагедия произошла в семье народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Неизвестные похитили 20 видеокассет с уникальными записями из биографии звезды советского кинематографа.

Видеоматериалы, проливающие свет на тайны биографии ныне покойной Людмилы Гурченко, оказались в чужих руках, подчеркнула в интервью журналистам «Комсомольской правды» внучка актрисы Елена Королева. По ее словам, последние три месяца она работала над книгой, основанной на документальном семейном видеоархиве. В разгар работы с внучкой Гурченко связалась женщина, представившаяся сотрудницей одного из центральных телеканалов, и сообщила о том, что редакторы готовят передачу памяти Людмилы Марковны и просят о помощи.

«Я по доверчивости обмолвилась об имеющихся у меня 86 видеокассетах с неизвестными кадрами Людмилы Марковны. Я и дала, совершенно бесплатно, во временное пользование. Мне вернули, но ровно на 20 меньше», — заявил Елена Королева.

Она также добавила, что уже обратилась к юристу, а также написала заявления в полицию, предоставив правоохранителям все доказательства преступления: переписку, аудиосообщения, а также опись архива. Помимо этого внучка легендарной актрисы намерена требовать материальной компенсации за предоставленный ей моральный ущерб. Между тем, юристы Королевой сообщают еще и о материальном ущербе, ведь только по самым скромным подсчетам стоимость украденного видеоархива составляет более 5 млн рублей.

Напомним, ранее певиц и телеведущий Прохор Шаляпин обнаружил на даче Людмилы Гурченко кольцо за 6 млн рублей. Вместе с внучкой артистки Еленой Королевой он предположил, кто мог преподнести народной артистке Советского Союза столь дорогой подарок.