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Мэр центральноафриканского города Куи подорвался на заложенной боевиками мине

ЦАР
Мэр центральноафриканского города Куи подорвался на заложенной боевиками мине
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Банги, 16 июня. Генеральный штаб национальной армии ЦАР (FACA) сообщает о гибели султана-мэра города Куи, расположенного в префектуре Уам-Пенде на западе республики.

Вооруженные силы ЦАР при поддержке союзников 29 мая 2021 года освободили Куи от боевиков из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Вслед за этим они наладили плотное взаимодействие с местным населением, в том числе и с султаном-мэром Ламидо Яя.

Погибший градоначальник поставлял FACA информацию, которая позволяла армии планировать операции по зачистке окрестностей, за что получал угрозы от оставшихся в регионе бандитов. В субботу, 12 июня, султан вместе с представителями ВС республики отправился в поездку, чтобы проверить информацию о крупном тайнике с оружием.

Во время движения мотоцикл Ламидо Яя наехал на установленную боевиками мину и взорвался. Султан и его водитель погибли на месте, двое сопровождавших их военнослужащих получили ранения. Смерть Яя пополнила список жертв новой тактики радикалов, заключающейся в расположении взрывных устройств на дорогах общего пользования.

После ликвидации крупных бандформирований на территории страны остались разрозненные отряды боевиков, которые избегают прямых столкновений с правительственными войсками, предпочитая минирование транспортных магистралей и разбойные нападения на мирных граждан.

Мэр центральноафриканского города Куи подорвался на заложенной боевиками мине
Global Look Press  / © Ian Buswell / ZUMAPRESS.com

Следует отметить, что ЦАР находится под оружейным эмбарго ООН, которое запрещает ввоз мин. Однако в руках у бандитов оказываются взрывные устройства фабричного, а не кустарного производства, что свидетельствует о налаженном канале поставок боеприпасов из-за рубежа.

Местные жители уверены, что в этом радикалам помогают миротворцы из многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), которых не раз ловили на сотрудничестве с бандитами. Граждане республики регулярно выходят на митинги с требованием вывести «голубые каски» из государства.

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африка цар
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