Банги, 16 июня. Малообеспеченные жители Центральноафриканской Республики продолжают получать гуманитарную помощь, предоставленную российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Во вторник продуктовые наборы раздавали во втором районе Банги. В общей сложности распределено две тонны сахара. На мероприятии присутствовали представители местных властей. От лица народа ЦАР они выразили благодарность российской миссии в стране и Пригожину, который поддержал граждан республики, возвращающейся к мирной жизни.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Российский бизнесмен в опубликованном пресс-релизе также подчеркнул, что ЦАР встает на сложный и продолжительный путь восстановления национальной экономики.

«Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — заявил Пригожин.

Благотворительная акция, организованная российским бизнесменом, стартовала в первом округе столицы ЦАР 10 июня. Продовольствие получили 2000 жителей Банги. Затем последовало аналогичное мероприятие в городе Бимбо и других населенных пунктах государства. Всего распределено более 10 тонн продуктов питания.

Местные граждане благодарны России и лично Пригожину. При этом они не отделяют гуманитарную помощь бизнесмена для рядовых центральноафриканцев от поддержки республики со стороны Москвы.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Двумя месяцами ранее Пригожин направил крупную партию провизии в Судан, охваченный сильнейшим экономическим кризисом. Более миллиона жителей восточноафриканской страны получили продуктовые наборы, содержащие рис, чечевицу и другое продовольствие.