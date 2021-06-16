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Жители ЦАР получили очередную партию гуманитарной помощи от бизнесмена Пригожина

ЦАР
Жители ЦАР получили очередную партию гуманитарной помощи от бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 16 июня. Малообеспеченные жители Центральноафриканской Республики продолжают получать гуманитарную помощь, предоставленную российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Во вторник продуктовые наборы раздавали во втором районе Банги. В общей сложности распределено две тонны сахара. На мероприятии присутствовали представители местных властей. От лица народа ЦАР они выразили благодарность российской миссии в стране и Пригожину, который поддержал граждан республики, возвращающейся к мирной жизни.

Жители ЦАР получили очередную партию гуманитарной помощи от бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Российский бизнесмен в опубликованном пресс-релизе также подчеркнул, что ЦАР встает на сложный и продолжительный путь восстановления национальной экономики.

«Не сомневаюсь, что трудящийся народ ЦАР успешно преодолеет все предстоящие испытания, и Россия всегда будет рядом, чтобы поддержать вас», — заявил Пригожин.

Благотворительная акция, организованная российским бизнесменом, стартовала в первом округе столицы ЦАР 10 июня. Продовольствие получили 2000 жителей Банги. Затем последовало аналогичное мероприятие в городе Бимбо и других населенных пунктах государства. Всего распределено более 10 тонн продуктов питания.

Местные граждане благодарны России и лично Пригожину. При этом они не отделяют гуманитарную помощь бизнесмена для рядовых центральноафриканцев от поддержки республики со стороны Москвы.

Жители ЦАР получили очередную партию гуманитарной помощи от бизнесмена Пригожина
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Двумя месяцами ранее Пригожин направил крупную партию провизии в Судан, охваченный сильнейшим экономическим кризисом. Более миллиона жителей восточноафриканской страны получили продуктовые наборы, содержащие рис, чечевицу и другое продовольствие.

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африка цар
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