Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 22:35
22:31
Спорт
Сборная Италии открыла счет в матче со Швейцарией
22:30
Спорт
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
22:16
Политика
Амосов о встрече Путина и Байдена: качели будут продолжаться
22:13
Общество
Астрологи назвали самых умных детей по знаку зодиака
22:07
Экономика
Эксперт рассказал об опасениях Тимошенко насчет земельной реформы
22:06
Политика
Байден сорвался на журналистку в конце пресс-конференции
22:02
Шоу-бизнес
Иван Краско назвал причину внезапной смерти сына
22:00
Весь мир
Мэр центральноафриканского города Куи подорвался на заложенной боевиками мине
22:00
Весь мир
Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса
21:58
Общество
Герасимец и Осипов обсудили игру России с финнами и дали прогнозы на матч с Данией
Все новости

Байден изучил речи и биографии Путина перед саммитом в Женеве

  /   Обновлено: 16 июня 2021 21:58
1112
Политика
Байден изучил речи и биографии Путина перед саммитом в Женеве
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден подготовился к саммиту в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным, прочитав несколько его речей и биографий.

Об этом демократ заявил в ходе пресс-конференции после саммита. По его словам, перед встречей с Путиным он прочитал «многое», что писал российский лидер, а также несколько его биографий, о чем сообщил в ходе переговоров.

Саммит должен был длиться около четырех-пяти часов, однако переговоры проходили лишь 3,5 часа. По словам Байдена, этого времени было достаточно для того, чтобы обсудить необходимые вопросы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден изучил речи и биографии Путина перед саммитом в Женеве
путин байден саммит
Комментировать
Эксклюзив
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 89624 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 80293 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 67568 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 64234 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 49874 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru