Байден изучил речи и биографии Путина перед саммитом в Женеве

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден подготовился к саммиту в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным, прочитав несколько его речей и биографий.

Об этом демократ заявил в ходе пресс-конференции после саммита. По его словам, перед встречей с Путиным он прочитал «многое», что писал российский лидер, а также несколько его биографий, о чем сообщил в ходе переговоров.

Саммит должен был длиться около четырех-пяти часов, однако переговоры проходили лишь 3,5 часа. По словам Байдена, этого времени было достаточно для того, чтобы обсудить необходимые вопросы.