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Эксперт считал эмоции Байдена и Путина на прошедшем в Женеве саммите

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Политика
Эксперт считал эмоции Байдена и Путина на прошедшем в Женеве саммите
kremlin.ru  /  Администрация президента России

, 16 июня. Глава Белого дома Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели совместную встречу в Женеве. Эксперт по лжи, профайлер Артем Павлов считал эмоции двух политиков.

В самом начале встречи, когда американский и российский лидеры стояли у парадного входа виллы Ла-Гранж в компании президента Швейцарии Ги Пармелена, у Джо Байдена была закрытая позиция, подчеркнул Павлов в интервью журналистам «Комсомольской правды». По его словам, этот невербальный жест означает внутреннее напряжение. Вместе с тем Путин выглядит намного увереннее.

«Когда Байден протянул руку для пожатия – наш президент сначала сделал вид, что как бы не этого видит, явно потянул время, а потом – уже на своих условиях – протянул руку в ответ», — отметил профайлер.

Он также указал на один важный нюанс: когда оба президента расположилась в библиотеке виллы, где позднее прошла закрытая часть переговоров, Байден поджал ноги. Путин же наоборот, их расставил.

«У нас активная позиция, а Байден сидит так, будто уже все решил и договариваться он не хочет», — пояснил Павлов.

Напомним, ранее пользователи американских соцсетей сравнили Путина и Байдена перед их встречей в Женеве. Жители США отметили, что глава Белого дома в сравнении с президентом РФ не выдерживает никакой критики.

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