Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 22:35
22:31
Спорт
Сборная Италии открыла счет в матче со Швейцарией
22:30
Спорт
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
22:16
Политика
Амосов о встрече Путина и Байдена: качели будут продолжаться
22:13
Общество
Астрологи назвали самых умных детей по знаку зодиака
22:07
Экономика
Эксперт рассказал об опасениях Тимошенко насчет земельной реформы
22:06
Политика
Байден сорвался на журналистку в конце пресс-конференции
22:02
Шоу-бизнес
Иван Краско назвал причину внезапной смерти сына
22:00
Весь мир
Мэр центральноафриканского города Куи подорвался на заложенной боевиками мине
22:00
Весь мир
Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса
21:58
Общество
Герасимец и Осипов обсудили игру России с финнами и дали прогнозы на матч с Данией
Все новости

Бывший премьер-министр ЦАР официально передал полномочия новому главе правительства

  /   Обновлено: 16 июня 2021 22:18
ЦАР
Бывший премьер-министр ЦАР официально передал полномочия новому главе правительства
twitter.com  /  @PrimatureO

Банги, 16 июня. Бывший премьер ЦАР Фирмен Нгребада передал полномочия новому главе правительства, которым стал экс-министр финансов Анри-Мари Дондра. Официальная церемония прошла во вторник, 15 июня.

Нгребада подал президенту республики Фостен-Арканжу Туадера прошение об отставке еще 10 июня. Событие не стало неожиданностью, поскольку после голосования за пост лидера государства традиционно происходит переформирование кабмина.

Кроме того, Нгребада победил на выборах депутатов Национальной Ассамблеи от одного из округов города Боали. Таким образом, его переход от управленческой к законотворческой деятельности является лишь вопросом времени.

Новым премьером республики стал бывший министр финансов и бюджета, проработавший на данном посту около пяти лет, 55-летний Анри-Мари Дондра. Соответствующий указ Туадера подписал на следующий день после отставки Нгребада.

Бывший премьер-министр ЦАР официально передал полномочия новому главе правительства
facebook.com  / @primaturercaofficiel

Ожидается, что Дондра объявит состав новой команды министров в ближайшие дни. Перед кабмином стоит множество задач, основная из которых — восстановление национальной экономики.

Одним из последних действий Фирмена Нгребада на посту главы правительства стала поездка в Санкт-Петербург на Международный экономический форум, где он обсудил возможности участия российских инвесторов в развитии ЦАР. Этот задел должен помочь Анри-Мари Дондра реализовать задуманные президентом Туадера преобразования республики.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Бывший премьер-министр ЦАР официально передал полномочия новому главе правительства
африка цар
Комментировать
Эксклюзив
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Экс-футболист Алексей Игонин поделился впечатлениями от матча Финляндия — Россия
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 89624 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 80293 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 67568 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 64234 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 49874 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru