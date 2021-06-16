Бывший премьер-министр ЦАР официально передал полномочия новому главе правительства

Банги, 16 июня. Бывший премьер ЦАР Фирмен Нгребада передал полномочия новому главе правительства, которым стал экс-министр финансов Анри-Мари Дондра. Официальная церемония прошла во вторник, 15 июня.

Нгребада подал президенту республики Фостен-Арканжу Туадера прошение об отставке еще 10 июня. Событие не стало неожиданностью, поскольку после голосования за пост лидера государства традиционно происходит переформирование кабмина.

Кроме того, Нгребада победил на выборах депутатов Национальной Ассамблеи от одного из округов города Боали. Таким образом, его переход от управленческой к законотворческой деятельности является лишь вопросом времени.

Новым премьером республики стал бывший министр финансов и бюджета, проработавший на данном посту около пяти лет, 55-летний Анри-Мари Дондра. Соответствующий указ Туадера подписал на следующий день после отставки Нгребада.

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Ожидается, что Дондра объявит состав новой команды министров в ближайшие дни. Перед кабмином стоит множество задач, основная из которых — восстановление национальной экономики.

Одним из последних действий Фирмена Нгребада на посту главы правительства стала поездка в Санкт-Петербург на Международный экономический форум, где он обсудил возможности участия российских инвесторов в развитии ЦАР. Этот задел должен помочь Анри-Мари Дондра реализовать задуманные президентом Туадера преобразования республики.