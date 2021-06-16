Новый премьер-министр ЦАР поделился планами работы на ближайшее будущее

Банги, 16 июня. Вступивший в должность премьер-министра ЦАР Анри-Мари Дондра рассказал, каким он видит новое правительство, и обозначил первоочередные задачи, на которых следует сосредоточиться формирующемуся органу государственной власти.

«Мы думаем о правительстве действия, которое в то же время станет образцом открытости. Это отвечает намерениям президента республики сделать кабинет министров инклюзивным», — приводит слова Дондра местное издание Ndjoni Sango.

С учетом непростой ситуации в области безопасности, а также текущих социально-экономических проблем Дондра планирует сосредоточиться на укреплении отношений с внешними партнерами.

«На первом месте стоит аспект безопасности. Мы должны восстановить мир. Также в рамках двусторонних и многосторонних договоренностей предстоит провести работу с Европейским союзом, Францией, Всемирным банком, МВФ, АБР и другими», — заявил Дондра.

Также новый глава правительства, ранее занимавший должность министра финансов и бюджета, намерен плотно заняться национальной экономикой, которая пострадала от действий боевиков.

«Мы должны возродить экономику нашей страны, это крайне необходимо. Нам придется диверсифицировать источники дохода за счет увеличения собираемости налогов», — подчеркнул он.

Ожидается, что состав нового кабмина станет известен в ближайшие дни.

Анри-Мари Дондра официально принял премьерские полномочия во вторник, 15 июня. Ранее бывший глава правительства Фирмен Нгребада распустил кабинет министров и подал президенту Фостен-Арканжу Туадера прошение об отставке.