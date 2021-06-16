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Байден заявил, что призвал Путина отпустить американского бизнесмена Калви

  /   Обновлено: 16 июня 2021 21:50
Политика
Байден заявил, что призвал Путина отпустить американского бизнесмена Калви
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден попросил российского лидера Владимира Путина освободить американского бизнесмена Майкла Калви в ходе саммита в Женеве.

Об этом сам американский президент рассказал на пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с Путиным. По его словам, Калви длительное время находится под домашним арестом, а его освобождение поможет обеспечить приток инвестиций в Россию от американских бизнесменов.

Речь идет об основателе инвестиционного фонда Baring Vostok. Калви обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей. В начале июня этого года суд продлил ему запрет на выход из дома ночью, общение со свидетелями и посещение банка «Восточный» на три месяца.

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путин байден майкл калви
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