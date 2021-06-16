Вассерман обвинил США в «просовывании ноги в российскую северную дверь»

Соединенные Штаты не оставляют попыток «просунуть свою ногу в российскую северную дверь» и закрепиться в Арктике. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

По итогам прошедшего 16 июня в Женеве саммита лидеров США и России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой подвел итог своей беседе с американским президентом Джозефом Байденом. Руководитель РФ отметил, что встреча оказалась результативной, и они с главой Белого дома общались «на одном языке». Российский лидер подчеркнул, что он не питал особых иллюзий до беседы со своим коллегой и не питает их после нее — при этом Байден, по его словам, показал себя «очень конструктивным и взвешенным» политиком.

Путин заявил, что они с Байденом в широком формате обсудили тему Арктики: президент РФ заверил главу Белого дома, что обеспокоенность США «милитаризацией» региона не имеет под собой никаких оснований, ведь Москва всего лишь восстанавливает когда-то разрушенную инфраструктуру, а не возводит новую.

Российский лидер также отметил, что только РФ имеет право решать, могут или не могут иностранные суда проходить по внутренним морям Арктики — однако, по его словам, Москва не злоупотребляет этим правом.

«Не думаю, что Путин и Байден смогли прийти к общему знаменателю в вопросах, касающихся Арктики, — сказал Вассерман. — Во-первых, США не считают Северный морской путь внутренними водами Российской Федерации, придерживаясь позиции, согласно которой он является международными владениями».

Кроме того, продолжил политолог, Вашингтон не считает допустимым нахождение где бы то ни было чьей бы то ни было военной инфраструктуры, кроме своей собственной — и Арктика в этом отношении не является исключением.

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«Так что, боюсь, позицию нашей страны и нашего президента команда под торговой маркой «Байден» восприняла в духе старой преступной позиции «сначала съедим твое, а потом каждый — свое». Они восприняли слова Путина исключительно как напоминание о том, что русских невозможно убедить в том, в чем были бы заинтересованы американцы — а значит, проще «похоронить, чем прокормить», — подчеркнул интеллектуал.

Вместе с тем, по словам публициста, в ближайшее время мы не увидим военного обострения в Арктике между РФ и США, поскольку у последних для полноценной экспансии на Русский Север нет совершенно никаких ресурсов.

«В частности, у американцев нет работающих ледоколов, — продолжил собеседник ФАН. — А это значит, что их военные и грузовые суда не смогут войти в арктические российские территориальные воды».

По совам Вассермана, Штаты в настоящее время активно заняты «просовыванием своей ноги в нашу северную дверь».