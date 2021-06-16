Герасимец и Осипов обсудили игру России с финнами и дали прогнозы на матч с Данией

После сокрушительного поражения в матче с Бельгией российская сборная успешно провела матч с Финляндией, одержав победу со счетом 1:0. Известные спортивные эксперты наблюдали за игрой в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Экс-игрок «Зенита» и сборной Белоруссии по футболу Сергей Герасимец и петербургский обозреватель, колумнист, телеведущий, член Международной ассоциации спортивной прессы Константин Осипов обсудили игроку России с финнами и дали прогнозы на предстоящий матч с Данией.

После неудачного матча с Бельгией состав российской Сборной претерпел изменения. Как многие помнят, Россия пропустила три гола. Многие эксперты увидели в игре вратаря Антона Шунина ряд недочетов. Именно поэтому на поле вышел другой голкипер Матвей Сафонов.

«Здесь однозначно можно объяснить. Три мяча пропущенные в первой игре Шуниным. Во втором и третьем голкипер не выручил. Черчесов (главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов) сам, как бывший голкипер и главный тренер дал понять, что претензии к вратарю имеются. Вышел Сафонов. Я думаю, Черчесов дал возможность ему набраться опыта перед следующей игрой в Копенгагене», — говорит Герасимец.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

В свою очередь, Осипов видит и еще одну проблему российской сборной. По его словам, Россия словно часовщик собирает команду по кусочкам, выбирая игроков из разных команд. По этой причине среди футболистов нет взаимопонимания.

«Вспомните, как у нас долгое время был Акинфеев (экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев), защитники были Игнашевич (Сергей Игнашевич), братья Березуцкие (Алексей, Василий Березуцкие). Они понимали друг друга с полуслова. Конечно, появление Шунина многих удивило. И, наверное, эти три гола, которые мы пропустили от Бельгии. Я не говорю, что Шунин плохо сыграл. Он сыграл на своем уровне даже, наверное, неплохо. Но отсутствие некой стабильности и взаимопонимания позволило нам проиграть», — отмечает колумнист.

Несогласованность в игре подчеркнул и Герасимец. В матче с финнами было несколько опасных ситуаций возле ворот российских футболистов. Вспомнить хотя бы, как выручил защитник сборной Игорь Девеев. Если б не его подкат, нападающий сборной Финляндии забил бы гол.

«Согласованности в центральной зоне нет, хотя там три центральных защитника – Баринов (Дмитрий Баринов), Девеев, Джикия (Георгий Джикия). Откуда взяться этой согласованности? Команда соткана из игроков разных клубов с разных позиций. Баринов никогда в этой позиции не играл, поэтому центральная зона вызывает определенные опасения», — заметил эксперт.

Говоря о составе сборной России, оба эксперта особо отметили полузащитника российской команды Александра Головина. По мнению Герасимца, футболист выглядит на голову сильнее своих коллег по команде. А Осипов и вовсе считает его футбольным гением.

«Для меня сегодня номер один — Головин, это Моцарт, гений, штучный товар, быть может сборную нужно было строить вокруг Головина, как строился в свое время «Зенит» вокруг Аршавина (экс-капитан сборной России Андрей Аршавин). Это видно, у человека в голове футбольный компьютер, это сразу чувствуется», — восклицает журналист.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Также экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец обратил внимание на полузащитников Алексея Миранчука, Далера Кузяева, защитников Марио Фернандеса, Джикию и капитана команды Артема Дзюбу.

«У Миранчука хорошая левая, он забил, оправдал свое пребывание на поле. Можно выделить и Кузяева, который активно играет с левой, Фернандеса до травмы, Джикия в обороне хорошо выглядит, Сафонов уверенно играет, в одном из эпизодов вовремя головой вышел, отбил мяч. Вообще ребята все стараются, нацелены на победу. Дзюба достаточно активный, но, мне кажется, Артем далек от своих лучших кондиций, потому что будь он более агрессивен, уже бы голик забил», — говорит спикер.

В свою очередь, Константин Осипов еще с матча России с Бельгий отметил, что капитан команды Дзюба спустя час игры немного сдал. Однако, в игре с Финляндией он проявил свой талант, где его значимость трудно недооценить.

«Не забывайте, его, как правило, держат два-три человека. А его умение играть спиной к воротам, это очень редкое качество, что позволяет ему видеть всю атаку. В любом случае, роль Дзюбы огромна, и его вклад в сегодняшнюю победу несомненный», — отмечает Осипов.

Несмотря на победу России над финнами, экспертам показалась игра недостаточно выразительной, но в то же время принципиальной и напряженной. По их словам, в целом сборная России выглядела сильнее оппонента. Однако факт остается фактом, победа у россиян, был забит хороший мяч, были созданы угрозы, но теперь остается главный вопрос: хватит ли нашей сборной счета 1:0 для выхода в плей-офф.

«Конечно, это время анализа, но от части экспертов я уже слышал, что за последние годы нынешняя сборная России самая слабая. Если в этой слабой сборной найдутся сильные игроки, свои лидеры и сильные качества, то анализ будет другим. Дивеев хорошо сегодня сыграл с Джикией, но как они будут выглядеть с Данией?» — вопрошает Осипов.

Определенную тревожность выразил и Герасимец. Однако теперь после проигрыша Бельгии и победы над финнами появилась надежда. По словам бывшего футболиста, теперь Черчесову есть с чем работать. К примеру, абсолютно точно определилась тройка центральных защитников.

«Точно будет играть Караваев и Кузяев, будет играть Дзюба впереди. Головин, Миранчук, Оздоев (полузащитник Магомед Оздоев), Зобнин (полузащитник Роман Зобнин) — тут уже Черчесову нужно думать. Но есть, за что цепляться, есть взаимодействие, есть игроки. Наверняка Станислав Саламович изучит сильные стороны датчан, впереди матч Бельгия-Дания, который будет информативным, и уже точечно будет подбирать людей, чтобы противостоять им. Матч будет чрезвычайно сложный, но также чрезвычайно интересный», — заключил Сергей Герасимец.

Ранее экс-полузащитник «Зенита», тренер Алексей Стрепетов поделился с ФАН впечатлениями от матча сборных России и Финляндии, и отметил настойчивость и стремление к победе российских футболистов.