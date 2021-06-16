Байден ушел от ответа на вопрос о доверии к Путину

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Такой вопрос ему задали на пресс-конференции, которая состоялась в Женеве после саммита двух лидеров государств. Байден заявил, что «дело не в доверии». Он уточнил, что для США важны собственные интересы и верификации.

Американский лидер добавил, что Вашингтон не намерен вступать в холодную войну с Москвой. По его мнению, России также это не нужно.

Байден ранее также рассказал журналистам, что на переговорах он попросил Путина освободить американского бизнесмена Майкла Калви, чтобы решить вопрос с инвестициями в Россию.