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Байден ушел от ответа на вопрос о доверии к Путину

  /   Обновлено: 16 июня 2021 21:59
Политика
Байден ушел от ответа на вопрос о доверии к Путину
Pr Scr youtube.com

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Такой вопрос ему задали на пресс-конференции, которая состоялась в Женеве после саммита двух лидеров государств. Байден заявил, что «дело не в доверии». Он уточнил, что для США важны собственные интересы и верификации.

Американский лидер добавил, что Вашингтон не намерен вступать в холодную войну с Москвой. По его мнению, России также это не нужно.

Байден ранее также рассказал журналистам, что на переговорах он попросил Путина освободить американского бизнесмена Майкла Калви, чтобы решить вопрос с инвестициями в Россию.

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