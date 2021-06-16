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Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась 3,5 часа

  /   Обновлено: 16 июня 2021 21:35
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Политика
Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась 3,5 часа
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден объяснил, что ему и российскому лидеру Владимиру Путину хватило 3,5 часа для обсуждения всех необходимых вопросов.

Изначально сообщалось, что на саммит Россия — США отводится около четырех-пяти часов. Но в итоге переговоры длились лишь 3,5 часа.

«Причиной того, что он (саммит) не продолжался дольше, было то, что, когда в последний раз лидеры двух стран проводили вместе больше, чем два часа, ведя прямой диалог через стол друг от друга, обсуждая (проблемы) в исключительных деталях? Я не помню такого», — сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Глава Белого дома добавил, что больше времени ему и Путину не понадобилось, так как они «обсудили очень много».

Встреча президентов России и США прошла в Женеве 16 июня. Инициатором встречи стал Вашингтон. В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуации на Украине и в Белоруссии.

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путин переговоры байден
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