Аукционный дом Басби снял с торгов вывезенные из Эфиопии объекты культурного наследия

Лондон, 16 июня. Посольство Эфиопии в Великобритании сообщает, что по настоятельной просьбе властей республики аукционный дом Басби снял с торгов объекты культурного наследия восточноафриканского государства.
#Busby withdraws looted #Ethiopia-n artefacts from auction https://t.co/AZW3v5gylj pic.twitter.com/EsRpwIsLOl— FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) June 16, 2021
Эфиопскую библию на пергаменте в специальной кожаной сумке и набор мерных стаканов из рога планировалось пустить с молотка 17 июня. Неделю назад посольство Эфиопии обратилось к представителям Басби с просьбой снять эти предметы с аукциона для последующей репатриации.
«Мы рады, что достигли соглашения с Басби. Данные предметы представляют огромную культурную, духовную и историческую ценность для эфиопов. Наши нынешнее и будущие поколения заслуживают реституции своего культурного наследия, поэтому мы с большим нетерпением ожидаем возвращения таких драгоценных реликвий», — заявил представитель посольства.
Указанные артефакты вывезены из Эфиопии британскими солдатами после победы в битве при Магдале в 1868 году. Аддис-Абеба последовательно добивается возвращения всех награбленных предметов, представляющих огромную культурно-историческую ценность для страны.