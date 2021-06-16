Аукционный дом Басби снял с торгов вывезенные из Эфиопии объекты культурного наследия

Лондон, 16 июня. Посольство Эфиопии в Великобритании сообщает, что по настоятельной просьбе властей республики аукционный дом Басби снял с торгов объекты культурного наследия восточноафриканского государства.

Эфиопскую библию на пергаменте в специальной кожаной сумке и набор мерных стаканов из рога планировалось пустить с молотка 17 июня. Неделю назад посольство Эфиопии обратилось к представителям Басби с просьбой снять эти предметы с аукциона для последующей репатриации.

«Мы рады, что достигли соглашения с Басби. Данные предметы представляют огромную культурную, духовную и историческую ценность для эфиопов. Наши нынешнее и будущие поколения заслуживают реституции своего культурного наследия, поэтому мы с большим нетерпением ожидаем возвращения таких драгоценных реликвий», — заявил представитель посольства.

Указанные артефакты вывезены из Эфиопии британскими солдатами после победы в битве при Магдале в 1868 году. Аддис-Абеба последовательно добивается возвращения всех награбленных предметов, представляющих огромную культурно-историческую ценность для страны.