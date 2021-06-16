Вашингтон отвел Украине роль пешки

Киев, 16 июня. США отвели Украине лишь незавидную роль пешки в своих геополитических играх. Однако даже у такой, казалось бы, малозначительной фигуры есть свои преимущества.

Чтобы понять, о каких преимуществах идет речь, нужно обратиться к одному из известнейших и авторитетных американских геополитиков Збигневу Бжезинскому. В своей книге «Великая шахматная доска» советник президентов США Линдона Джонсона и Джимми Картера писал, что Украина является важнейшим геополитическим центром, чья независимость является ключом к ослаблению России.

«Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Однако если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии», — предупреждал эксперт.

Именно в стратегическом интересе Вашингтона по отношению к Украине и заключается преимущество Киева. Однако, за долгие годы независимости это так и не принесло украинцам каких-либо дивидендов. Для США гораздо выгоднее вложить относительно небольшие средства в отдельных представителей коррумпированного украинского истеблишмента, нежели развивать экономику и производство своей восточноевропейской «пешки».

Ранее сообщалось, что экономист Александр Разуваев назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран.