К летнему сезону многие из нас начинают готовиться заранее, особенно, если предстоит отдых с детьми. Теплое море, тропическая природа, чистый воздух, новые впечатления — об этом мечтают и взрослые и ребятишки всех возрастов. Поездки за границу в нынешней ситуации пандемии стали менее доступны, и взоры россиян устремлены на отечественные курорты. Как отдохнуть на море с маленькими детками качественно и бюджетно одновременно? Сегодня ФАН расскажет о черноморском побережье республики Абхазия и представит рейтинг курортных городов и поселков, удобных для семейного отдыха с детьми.

pixabay.com / devlopenet0

Когда лучше ехать отдыхать в Абхазию?

Климатические особенности Абхазии позволяют отнести ее к средиземноморскому климату с мягкой зимой, жарким летом и круглогодичной очень высокой влажностью. Республика обладает всеми достоинствами, которые так привлекают туристов. Здесь есть все — горы, горные озера, море, субтропическая природа с роскошными магнолиями, олеандрами, пальмами, мандаринами и виноградом. Уже в мае многие желающие вдохнуть морской и чистейший горный воздух прибывают сюда с туристическими группами и по отдельности. Между тем, высокий туристический сезон в Абхазии начинается в июне. Июньское море будет еще прохладным, его температура составит около 21 градуса Цельсия. Лучи солнца не агрессивные, температура воздуха днем достигает 27 градусов, а ночью — 21–23 градусов. Июль разогревает и воду, и воздух: море становится, в среднем, на два градуса теплее, чем в июне — 23 градуса, а воздух — 30 градусов. Погодные условия сильно смягчают морские бризы, приносящие прохладу со стороны водной глади. В августе нужно быть готовым к достаточно высокой температуре воздуха: днем даже в тени он прогревается до 34 градусов. Августовское море называют «парным молоком», настолько оно теплое.

После летней жары наступает благословенная осенняя пора, именуемая в народе «бархатный сезон»: хорошо прогретое море при комфортной температуре воздуха. Средняя температура сентябрьского моря в Абхазии примерно 23 градуса, а воздуха — 24 градуса. Эти четыре месяца — с июня по сентябрь — являются самым популярным для туризма периодом. Для родителей детей-дошкольников можно рекомендовать отдых с середины августа до середины сентября. Ну а тем, кто «обременен» школьными буднями, стоит рассмотреть любой из летних месяцев — июнь, июль или август.

Федеральное агентство новостей /

Как пересекать границу с Абхазией в 2021 году?

Между Российской Федерации и республикой Абхазия пролегает полноценная государственная граница с пограничными блок-постами с обеих сторон. Чтобы попасть на территорию республики, вам нужно пройти проверку документов и досмотр личных вещей.

Документ, удостоверяющий личность — внутренний паспорт гражданина РФ будет достаточным основанием для вашей идентификации. Заграничный паспорт не нужен.

Виза — россияне могут свободно приезжать в Абхазию без визы.

Документы для детей — пересечение границы с Абхазией с ребенком потребует ряда документов. Маленькие путешественники должны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении, если им еще не исполнилось 14 лет; внутренний паспорт гражданина РФ после 14 лет; нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка до 18 лет за пределы РФ с указанием сроков и направления поездки на случай, если он выезжает без обоих или одного родителя.

ПЦР-тест — не входит в перечень обязательных требований для отдыха в Абхазии.

Медицинская страховка — не обязательна, но желательна, ведь бесплатно медицинские услуги в республике оказываются только местным жителям.

Бронь в гостинице — рекомендуется сделать хотя бы на первые пару дней, чтобы предъявить ее пограничникам.

Аll inclusive в Абхазии

Путешественники, которые рассчитывают на тур «Абхазия все включено» с детьми, должны быть готовы к некоторым нюансам. В этом сезоне полный пансион с трехразовым питанием будет доступен лишь в ограниченном количестве отелей Абхазии, так как здесь такая форма отдыха не популярна. Курортные места изобилуют маленькими кафе с национальной кухней, поэтому отельеры неохотно включают «all» в программу обслуживания в своих гостиницах. Те немногие отели, которые готовы принимать гостей по стандарту «все включено», могут обладать очень скромной «звездностью». По европейским меркам это могут быть 3 или 4 звезды, а в некоторых случаях и полное отсутствие звезд. Для поиска аll inclusive лучше рассматривать Сухум, Гагру и Пицунду.

pixabay.com / Артур Закиров

Рейтинг лучших курортных мест в Абхазии

Представляем вам рейтинг лучших мест, в которых можно прекрасно провести время с семьей. И сразу следует отметить, что для тех, кто рассматривает Абхазию как отдых с детьми в 2021 году, более всего подойдут Гагра, Пицунда и Гудаута.

Абхазский курорт Гагра — Старая и Новая

Город Гагра настолько популярен и любим россиянами, что ему посвятили не одну киноленту. Вспомните советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию», где режиссер Якин увозит свою новую пассию отдыхать в этот город, а также «Зимний вечер в Гаграх». Помимо красивого ландшафта, город может похвастаться удобным расположение — всего 60 километров от Сочи и совсем недалеко до границы с Россией. Отдыхающие с детьми ценят этот курорт за пологие песчаные и галечные пляжи, аттракционы, городской зоопарк и многое другое.

Горная река делит город на две части — старую и новую. Старая Гагра более спокойная и размеренная, именно здесь расположены все исторические достопримечательности и парки. Новая отстроена совсем недавно, архитектура здесь более современная, но в этой части больше детских аттракционов. Малыши порадуются водным горкам в Гагрском аквапарке: восемь разнообразных по высоте спусков и несколько бассейнов.

Насладившись водными аттракционами, можно отправиться в старинную крепость Абаата, которая находится в черте города. Она почти полностью восстановлена, старинных элементов осталось мало, но от этого достопримечательность не менее экзотична. Гагрская колоннада красиво подсвечена огнями в темное время суток, поэтому запланируйте по этому маршруту вечернюю прогулку вместе с детьми.

Советуем включить в программу вашего отдыха и морской мини-круиз на лодке или небольшой яхте, виды с воды открываются изумительные. В прокате есть катамараны и водные велосипеды. Если хочется разнообразить отдых, можно вместе с гидами подобрать групповой тур в пещеры и на горные озера, детям постарше это будет интересно.

Добраться в Гагру очень просто: на машине, пройдя пограничный контроль, либо на самолете до Сочи, а далее общественным транспортом. Стоимость проживания в гостинице зависит от уровня самой гостиницы и предоставляемых услуг, разброс цен на семейный номер за сутки колеблется от 1300 до 10 000 рублей. В частном секторе можно также снять комнату, цена будет более демократичной — от 600 до 3500 рублей в сутки.

pixabay.com / MadebyNastia

Пицунда — самый экологически чистый курорт Абхазии

Пицунда чуть менее популярна, чем Гагра, но у этого места есть своя «изюминка» — реликтовый сосновый и самшитовый леса. В сочетании со спокойным морем и песчаным пляжем Пицунда может приглянуться поклонникам более размеренного отдыха. Здесь тише, чем в той же Гагре, да и людей обычно меньше. На рынках в любое время года продаются самые свежие сезонные фрукты, овощи, зелень, молоко, сыр и творог. К вопросу о том, почему формат «все включено» на абхазских курортах не слишком востребован: вам непременно захочется приготовить что-то своими руками или купить продукты у местных фермеров.

В Пицунде буквально все создано для вашего оздоровления — морские ванные, чистейший сосновый воздух, зеленые парки. Горожанам, чьи легкие страдают от смога и пыли, сосново-морской воздушный коктейль придется по вкусу. Аллергикам просто показано приехать сюда полечиться и погулять по Пицундскому реликтовому парку. Местные предпочитают именно этот курорт, а это лучшая рекомендация. Тем более, что отдых в Пицунде считается недорогим и подходит для семей с детьми. Проживание в местной гостинице обойдется примерно в 5000 рублей в сутки на первой линии у моря, а самый бюджетный вариант в домике с простыми удобствами в 20–30 минутах ходьбы от пляжа составит 500 рублей.

pixabay.com / annlinden0

Курортный городок Гудаута

Гудаута — курорт, раскинувшийся на побережье Гудаутской бухты. Здесь живет всего 8,5 тысяч человек, городок совсем маленький. Поэтому и туристов в Гудауте много не бывает даже в самый горячий курортный сезон. Можно назвать этот курорт провинциальным, что, впрочем, никак не умаляет его достоинств. Пляжи, покрытые галькой, оборудованы всем необходимым для отдыха с маленькими детьми. Прогретые камушки становятся излюбленным строительным материалом для ребятишек на пляже, замки из гальки дети строят с большим удовольствием.

Если вы хотите галечно-песчаное покрытие, то оно есть на берегу поселка Мгудзырхуа Гудаутского района. Это побережье не зря считается самым комфортным и ухоженным в Абхазии и называется «Золотой пляж». Вода здесь прозрачная и чистая, сам пляж занимает территорию в 25 км длины и окружен сосновой рощей. Природа в Гудауте чудесная, чем-то напоминает альпийские просторы своими заливными лугами и пасущимися на них барашками.

Инфраструктура Гудауты представлена небольшими кафе, магазинами, аптеками. Сюда приезжают за спокойным гармоничным отдыхом, для родителей с детьми до четырех лет это самый привлекательный вариант. Цены на отдых будут ниже, чем в остальных курортных местах, и вполне приемлемы для семей с детьми. Стоимость комнаты в сутки колеблется от 400 и до 3000 рублей.

Сухум — самый древний город республики и страны

Сухум считается круглогодичным курортом с большим количеством санаториев на любой даже самый взыскательный вкус. Именно здесь стоит искать отели с полным пансионом. Пляжная зона простирается на 20 км, на набережной находятся не только гостиницы, но и многочисленные кафе и детские аттракционы. Ровное морское дно без крупных камней и удобный пологий вход в воду привлекает туристов с детьми.

В Сухуме абсолютно точно есть куда сходить и на что посмотреть. Батуты, детские площадки и детские дискотеки расположены по всей линии берега. Детям всех возрастов будет любопытно посетить знаменитый Сухумский обезьяний питомник, основанный на базе советского научно-исследовательского центра изучения приматов. Прогулка по ботаническому саду, в котором находится бамбуковая роща, разнообразит семейный отдых. А благодаря местным минеральным источникам и развитой бальнеотерапии взрослые и дети могут поправить здоровье органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Археологические достопримечательности Сухума и окрестностей окунут вас в атмосферу истории края. Экскурсионные бюро предлагают туры на знаменитое озеро Рицу, по природным заповедникам и горным ущельям. Развитая инфраструктура и комфортные природные условия создали высокий спрос, сегодня это самый дорогой курорт Абхазии. Цена за номер в отеле для двух взрослых составляет от 2700 до 7000 рублей, ребенок до шести лет размещается бесплатно.

Новый Афон — знаменитый монастырь и пещеры

Новый Афон — популярное место притяжения православных паломников. Новоафонский монастырь известен далеко за пределами республики, даже нерелигиозные туристы приезжают, чтобы полюбоваться на эту святыню. Совсем маленьким деткам до пяти–шести лет путешествие по горному ландшафту в монастырь будет утомительным. Но для подростков экскурсия может быть весьма познавательной.

Еще одна достопримечательность города — Новоафонские пещеры. Они производят на туристов неизгладимые впечатления. Вы попадаете буквально в параллельную вселенную, настоящее царство горных троллей и эльфов. Дети от 12 лет и старше с интересом проследуют вместе со взрослыми по подвесным мостам внутри пещер. Море в Новом Афоне чистое, дно ровное, атмосфера расслабляющая. Эвкалиптовые рощи дарят неповторимый аромат. Такая обстановка подходит для семейных пар с детьми разного возраста. С малышами сюда можно приехать не только летом. В сезон сутки в гостевом доме обойдутся вам в среднем в 500 рублей, номер в мини-гостинице — 2000 рублей, двухэтажный дом в трех минутах от моря — 8000 рублей.

pixabay.com / Павел Иванов

Поселок Цандрипш в долине Хашупсе

Этот тихий курортный поселок знаменит своими уникальными белоснежными скалами, на Черном море такие встречаются только на побережье Абхазии. От русско-абхазской границы — всего 50 минут езды на транспорте. Пляжи здесь галечно-песчаные, а малолюдные даже в сезон улицы комфортны для отдыха с маленькими детьми. Здесь можно никуда не спешить. Променад по берегу отлично разнообразят конные прогулки для малышей. Непоседы постарше могут сплавиться по горной реке вместе со взрослыми и инструктором. В целом, это недорогое курортное место, где есть все необходимое для отдыхающих. Семейный номер в мини-отеле в 300 метрах от моря будет стоить примерно 1000 рублей в сутки, а цены комнаты в гостевом доме повышенной комфортности составит 2500 рублей.

Напоследок добавим, что, остановившись в одном из перечисленных мест, вам ничего не стоит осмотреть и все остальные достопримечательности. Ведь с точки зрения расстояний расположено здесь все достаточно близко, а между городами и поселками активно курсируют маршрутки и такси.