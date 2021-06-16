Телеведущий Осипов оценил влияние Бузовой на атмосферу Евро-2020

Санкт-Петербург, 16 июня. Популярный петербургский обозреватель Константин Осипов рассказал об атмосфере, которая царит в городе во время Евро-2020 и объяснил, как к этому причастна певица Ольга Бузова.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, посвященную матчу между сборными России и Финляндии в рамках Евро-2020. Гости студии обсудили, изменилась ли атмосфера в Северной столице со времен ЧМ-2018. Журналисты иронично поинтересовались, оказала ли влияние харизма главного тренера сборной Станислава Черчесова на любовь болельщиков.

«Харизма Ольги Бузовой поддержала. Это шутка конечно. Я всегда говорю после провалов и после взлетов — у нас нет другой сборной. Мы должны хорошо относиться к тому, что есть», — заявил Осипов.

Его поддержал бывший игрок ФК «Зенит» и сборной Белоруссии Сергей Герасимец. Он отметил, что для атмосферы праздника не хватает только выхода России из группы в следующий этап Евро-2020.

«От любви до ненависти один шаг. Сейчас напряженная атмосфера, но стоит выиграть — все полюбят нашу сборную. Я думаю, нужно выходить из группы и атмосфера будет такой же (как на ЧМ-2018)», — подчеркнул бывший спортсмен.

Российская сборная одержала победу в матче с Финляндией со счетом 1:0. Лучшим игроком был признан полузащитник Алексей Миранчук. Впереди у россиян игра против Дании, которая состоится 21 июня в Копенгагене.